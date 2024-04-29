Kocaeli heyeti Mersin’de Model Fabrika ve Yenilik Merkezi’ni ziyaret etti

EKONOMİ - KOCAELİ

Kocaeli ve Mersin illerinde devam eden sanayi ve ticaret faaliyetlerini incelemek üzere beraberindeki heyet ile birlikte ziyaretlerini gerçekleştiren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, OSB’lerdeki yatırımlarla ilgili çeşitli konularda değerlendirmeler yaparak bilgi alışverişinde bulundular. Ziyaretlerinde Vali Seddar Yavuz’a, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Âdem Ceylan, Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol, İstanbul Mermerciler Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu 2. Başkanı Haluk Sekban eşlik etti. Vali Seddar Yavuz ilk ziyaretlerini Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’a gerçekleştirdi.

Valilik ziyaretinin ardından Vali Seddar Yavuz, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve beraberindeki heyet ile birlikte Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan ve örnek proje çalışmaları gerçekleştiren Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ettiler. Genç nüfusa dönük donanımlı, kaliteli ve sürdürülebilir mesleki eğitim alanlarının oluşturulması ve geliştirilmesi gerektiği fikrinden hareketle kurulan okuldaki sınıf, atölye ve laboratuvarları ziyaret eden Vali Seddar Yavuz ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler tarafından yürütülen proje ve çalışmaları inceleyerek bilgi aldılar. Öğrencilerin çalışmalarını da yakından inceleyen Vali Yavuz ve Vali Pehlivan, geleceğimizin teminatı gençlerin bu özverili çalışmalarını kutlayarak başarı dileklerini iletti.

Model Fabrika ve Yenilik Merkezi ziyaret edildi

Model Fabrika ve Yenilik Direktörü Yardımcısı Bahattin Aslan rehberliğinde Mersin-Tarsus OSB’de faaliyet gösteren Model Fabrika ve Yenilik Merkezini ziyaret ederek, üretim aşamasındaki ürünleri inceleyen ve bilgiler alan Vali Yavuz, Kocaeli’deki sanayi-eğitim iş birlikleri ile başarılı projelerin de paylaşıldığı ziyaretlerde “bilim, sanayi, teknoloji üssü, bilişimin ve inovasyonun” başkenti Kocaeli’nin her alanda desteklerinin devam edeceğini belirtti.