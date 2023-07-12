Kocaeli Sanayi Odası GES çiftlikleri kuracak

Sabiha TOPRAK

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Yeşil OSB tanımının hayatımıza girmesi ile Kocaeli’de ciddi atılımlar yapılıyor. Güneş enerjisinin taşıma kapasitesinin hesaplı ve ucuz olması, sanayide enerjinin yenilenebilir olması yönünde adımlar atıyoruz. KSO bünyesinde GES adında bir enerji şirketi kurduk, Anadolu’da güneş çiftlikleri kurmak için çabalarımız devam ediyor” dedi. “Anadolu GES Enerji Yatırım Projesi” hakkında EKONOMİ’ye özel açıklamalarda bulun Zeytinoğlu, güneş enerjisi yatırımlarının geleceğe faydalı ve ciddi yatırımlar olduğunu, geliştirilecek teşvikler ile sanayide enerji dönüşümlerinin hızlanarak artacağını belirtti.

Ayhan Zeytinoğlu, “Güneş enerjileri ciddi taşıma kapasitesi olan çatılarda, dönüşümü çok daha ucuz ve hesaplı oluyor. Bunu yapan birçok firma var. Bizim bölgemizin bir özelliği çok ciddi yabancı sermaye yatırımcılar var. Bu firmalar bu sorunları bizden önce görüp tedbir alıyorlar. OSB’lerimizin çatıları kendi tüketimlerine yetmeyeceği için Anadolu’da arazi bakan OSB’lerimiz var, oda olarak işletmelerimiz tarafından gelen talepler çerçevesinde Anadolu’da güneş çiftlikleri kurma konusunda çalışıyoruz. 2026 başında başlayacak olan sınırda Karbon Vergisi’nin bizim için bir taraftan avantaj öteki taraftan da tehdit olacak. Şu an 4-5 sektör kapsam içerisinde olsa da önümüzdeki yıllarda artacak. Dolayısıyla bu dönemde yapacağımız güneş enerjisi yatırımlarının geleceğe yönelik değerli olduğunu sanayicimiz idrak içerisinde. Teşvikler de var ama son dönemde bu yatırımların hızlanarak artacağını görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Demiryolu ile Avrupa’ya daha hızlı ulaşabiliriz”

Hükümet’in tekrar demiryollarını aktif etmesinin ihracatta taşımacılığı daha ucuz hale getireceğini ve bu yönünde hedeflerin olduğunu belirten Ayhan Zeytinoğlu, “Orta ve uzun vadede Avrupa’ya demiryolu ile ulaşmamız çok daha hızlı ve ucuz olacaktır” dedi. Zeytinoğlu, şunları söyledi: “Demiryolu konusunda ülke olarak hedeflerimiz var. Avrupa Birliği de bu çerçevede fonlarını kullandırtıyor. Çatalca-Edirne arasındaki demiryolunun yeniden yapılması konusunda destekleri var. Ama sadece o kısım değil tüm Avrupa’ya çok hızlı ulaşımımız değerli. Tam hedefimiz doğrultusunda yüklerimizin demiryoluyla taşınması kaçınılmaz. Kamyonla ihracatımızı sürdürmemiz rekabet, maliyet, kota ve geçiş ücretleri sorununa neden oluyor.”

“Sanayiciye 10 senelik vize için çalışmalar sürüyor”

Başkan Zeytinoğlu, son dönemde giderek artan vize başvuru oranları, uzayan bekleme süreleri ve zorlaşan süreçlerle ilgili de görüşlerini paylaştı. Vize başvuru sürecinin gerek iş ziyaretleri gerekse turistik ve diğer ziyaretler açısından bir engel oluşturduğunu ve mali bedelinin de giderek yükseldiğini belirten Zeytinoğlu, “Vize serbestliği süreci başlamıştı. Türkiye 72 kriterden 66’sını yerine getirdi ve kalan kriterlerini de hızla tamamlamasının ardından 10 senelik vize sürecini tamamlamış olacağız, bu konuda devletimizin ve bizlerin de çalışmaları bulunuyor” diye vurguladı.

“Müsilaj havadan ve karadan kontrol altında”

Marmara Denizi’nin en büyük sorunu olan müsilajın önlenmesi için ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ayhan Zeytinoğlu; “Kocaeli adına KSO ve Büyükşehir Belediyesi olarak müsilajı yok etmek için önemli projeler yürütüyoruz. Bölgede 35 limana hizmet eden Kocaeli Körfezi endüstriyel kirliliği havadan ve karadan gözlemliyor ve kontrol altında tutuyor“ dedi. Bunların yanı sıra evsel atıklara dikkat çeken Zeytinoğlu, “Bölgede aslında denizin bittiği noktadayız. Diğer illere göre Marmara Denizi’ne en çok deşarjı Kocaeli Büyükşehir’in arıtma tesisleri yapıyor. Daha ileri ve daha iyi teknoloji kullanarak atık sularımızı denize bırakıyoruz. Kış aylarında organizmalar daha inaktif oldukları için berrak deniz suyu yaz aylarında yerini değişime bırakıyor. Bizler çok temiz ve doğal su alan bir bölgedeyiz. Dolayısıyla kirletmeyi ne kadar azaltırsak, denizin kendini toparlaması çok daha hızlı olabiliyor. Bizler, önemli sanayi kuruluşlarının başında bulunanlar olarak, münferitleri bir kenara bırakırsak… Sanayi tesisleri ve OSB’lerin atıklarını arıtarak Büyükşehir’in arıtma tesislerine veriyoruz. Büyükşehir’de körfezimizdeki 35 tane limana gelen çok sayıdaki gemili havadan ve denizden denetliyor. Dolayısıyla endüstriyel kirlilik düşünülenin çok çok altında oluyor. Ama evsel kirliliğin de ileri arıtma ile daha iyi hale getirilmesiyle körfezimizde bu tarz sorunlar yaşanmayacak” ifadelerini kulandı.