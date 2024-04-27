Kocaeli’de düzenlenecek 'Yapay Zeka' Çalıştayı’nın protokolü imzalandı

EKONOMİ

KOCAELİ - Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Teknik Elemanlar Derneği ile Cihannüma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle 10-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek “Yapay Zeka” Çalıştayı’nın protokolü imzalandı.

İnsanlığı çok hızlı bir şekilde etkisi altına almaya başlayan Yapay Zekâ’yı (YZ) tüm yönleriyle ele almayı amaçlayan "Yapay Zekâ ve insanlığın Geleceği: Fırsatlar ve Tehditler" başlıklı çalıştay, 10-11 Mayıs 2024 tarihlerinde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Teknik Elemanlar Derneği ile Cihannüma İşbirliği ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle düzenlenecek.

Çalıştay’ın protokol imza törenine, Vali Yardımcıları İsmail Gültekin ve Mustafa Ayhan, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreter V. Doç. Dr. Mustafa Eren, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Cihannüma İşbirliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Av. Rıza Yorulmaz, TEKDER Genel Başkanı Selim Kaya, Üniversite ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Akademisyenler ve sektör uzmanlarının ışığında vatandaşlarımızın bilinçlenmesini amaçlayan Çalıştay’da; Yapay Zeka’nın (YZ) Kavramsal ve Felsefi Boyutu, Teknoloji, Ar-Ge ve Mühendislik Boyutu, Savunma ve Ulusal Güvenlik Boyutu, Eğitim ve İstihdam boyutu, Liderlik, Yönetişim, Kalite ve Verimlilik boyutu ile Etik, Hukuki ve sosyolojik boyutu gibi konular ele alınacak.