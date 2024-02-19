‘Kocaeli’nin Yüzyılı 100+ Projeyle Başlıyor’

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti’nin yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Tahir Büyükakın, seçim beyannamesini açıkladı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Kocaeli Milletvekilleri; Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Veysel Tipioğlu, Sadettin Hülagü, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Fikri Işık, Büyükşehir Belediye Eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, mevcut belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi daire müdürleri, ilçe belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

Beyannamemizde işinin ehli uzman çalışma arkadaşlarımın ve paydaşlarımızın şehir için daha iyisini yapmak adına ortaya koydukları alın teri olduğunu vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İklim krizi, zorunlu göçler, savaşlar, gıda, su, enerji, doğal kaynak kıtlıkları gibi riskler, tehditler ve fırsatları analiz eden proaktif bir yaklaşım çerçevesinde, çevreyi ve sürdürülebilirliği unutmayan eğitimden kültüre spordan sanata dair tüm boyutlara nüfuz eden toplumun tüm katmanlarını ayrım yapmadan kapsayan bütüncül bir bakış açımız var. Türkiye Yüzyılının şehirlerini inşa ve ihya etme vizyonu ve gayretimiz var” ifadelerini kullandı.

Kocaeli’ne lojistik köyü

Lojistik Köyü projesi ile limanları, demir yolu ile bir lojistik alana bağlamayı planladıklarını söyleyen Büyükakın, “Konuyu Ulaştırma Bakanlığı ile paylaştık, lojistik çalışmalar da yapılıyor. Körfez Ray isimli projemizde Adapazarı ile Gebze-Marmaray arasında çalışacak bir istasyonu bu şehir inşa etmeli. YHT bu hat üzerinden giderken orada bir işletme şansımız yok. YHT’nin bir an önce desteklenmesi Körfez Ray’ın Marmaray ile entegre olması bu kentin bunu kabul etmesi gerekiyor. Ayrıca, gemiden raylı sisteme inen bir sistem kurmamız lazım. Dubai Port’un demiryolu bağlantısı var. Bunu artırmamız gerekiyor. Limanlarda ki bekleme sürelerini, denize dolgu yapılmasını, elleçme kapasitesini artıralım ve lojistik bir köy kuralım. Lojistik köy kurulması için alanın 800 hektar büyüklüğünde olması gerektiğini tespit ettik. Proje gerçekleşirse hem limanların elleçleme kapasitesini artırır hem Kocaeli’yi kamyonların altında ezilmesinden kurtarırız. Ayrıca, Dilovası’ndan yapılacak lojistik köyde serbest bölge, teknoloji geliştirme alanları, depo, antrepo ve tır parkları olan bir alan olacak. Bu çalışma ortak vizyon olmalı. Önümüzdeki süreçte yapılması için büyük gayretimiz olacak” dedi.

Kuzey Metro Hattı’nın olabildiğince hızlı yapılmasını sağlayacaklarını belirten Büyükakın, “Birinci etap 26 kilometre Kartepe Körfez arası. Bu etap 2 milyar 200 milyon dolarlık bir proje. Diğer tarafların rakamı belli değil. Toplamda 35 kilometrelik bir hat, 24 istasyon günde 90 bin yolcu taşıyacak, ihale hazırlıkları yapılıyor. Aynı zamanda mevcut tramvay hattına 15 yeni araç alınacak ve mevcut araçlar birbirine bağlanacak. Bir adet tramvayın günlük 300 yolcu kapasitesini 600 yolcuya çıkarmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

D-100 Koridor Revizyon Projesi’ne de değinen Büyükakın, “D-100 Koridor Revizyon Projesinde eski cezaevinin orada bir kavşak yapılacak. Kuruçeşme’den çıkış için TEM Otoyolunun gişelerini kaldırıp oradaki akışı rahatlatacağız. Kuruçeşme’den çıkıp Derince’ye gitmek için yan yollardan İzmit’e, İzmit’ten Kuruçeşme’ye geçişleri rahatlatacağız. Ayrı zamanda Şirintepe bölgesinde oturanların bir kolla D-100 bağlanmaları sağlanacak. Bunu Ulaştırma Bakanlığı ile yapmak gerekiyor. Çünkü 1,5 milyar liralık bir yatırım bedeli var. Gölcük Kent geçişini kentsel dönüşüm ile birlikte yapacağız. Projesi hazır. Körfez Limanlar Kavşağı tüm limanların trafiğini Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlayacağız. 6 köprülü kavşak, 6 dere köprüsü ve 2 tünelden oluşacak” dedi. Kuzey Marmara Otoyolunu TEM ve Gebze’ye bağlayan bir projemiz var diyen Büyükakın, “2015 yılında 1.7 milyon kamulaştırma vardı. En az 3 milyar lira bugün kamulaştırma alanı var. Geçtiğimiz dönemde imar uygulamaları ile kamulaştırmaya hiç gerek kalmadı. Burada devasa bir iş var. 40 kilometrelik bir yol var, 3 gidiş, 3 geliş şeklinde ” ifadelerini kullandı.

Kartepe Teleferik Mart ayında açılıyor

Kartepe Teleferiği Mart ayının ilk haftasında kullanıma açılacak diyen Büyükakın, “50 yıllık hayal gerçek oluyor. Ayrıca, Batı yakasına da bir teleferik projesi yapacağız. 800 dönümlük Darıca Millet Bahçesine erişimle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. 840 metrelik istasyon 10 bin yolcu kapasiteli teleferik Darıca’nın metro üzerinden sahil bağlantısını kolaylaştırmış olacak. Vatandaşlar Darıca Millet Bahçesi’ne kara trafiğinden gelmemiş olacak” dedi.

Interteks Fuar alanı Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi olacak

Interteks Fuar alanıyla ilgili yeni dönem projesini anlatan Büyükakın, “İzmit millet Bahçesi/Akvaryum, Outlet Center’ın arkasındaki bataklık alanlarını kamusal yaşam alanı olarak planlıyoruz. Bu alanların hepsi bütün olacak. Ayrıca, İzmit Millet bahçesi bir yıl sonra tamamlanacak. 270 bin metrekare alanda lunapark, akvaryum yapımı devam ediyor. Kocaeli Kıtalar Akvaryumunda 30 adet tematik akvaryum olacak. Interteks’in bulunduğu alanda Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi olacak. Sivil toplum kampüsünü buraya yerleştireceğiz. Geçirgen yapılar, otopark alanları, yeşil alanları ile vatandaşlar burada zaman geçirecek. Aynı zamanda Kocaeli’ye, Yeni dönemde 30 bin yeni araçlık otopark kapasitesi ve 3 bin 500 araçlık tır otoparkı kuracağız. Kocaeli Sporcu Mükemmeliyet Merkezi, kapalı spor salonları, her ilçemize Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi kazandıracağız. Kocaeli Doğa sporları Merkezi, Su Sporları Merkezi (Darıca ve Başiskele’de) yapacağız, bunlar ihale aşamasında olan işler. 2 bin kişilik kongre salonu, otel gibi yapılar olacak. 30 tane üst geçit daha yapacağız” şeklinde konuştu.

Büyükşehir’den öğrencilere ve dar gelirli ailelere destek

Sosyal destek programlarını açıklayan Büyükakın, “Kentte 10 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği vereceğiz. İlk ve ortaöğretim çağında olan öğrencilerimize 10 bin öğrenciye bin lira destek vereceğiz. Dar gelirli yani asgari ücret kadar geliri olan iki kişilik 60 ve üstü büyüklerimize 5 bin lira, gıda, giyim, su, elektrik ve ısınma desteği vermeye devam edeceğiz. Aile kalkanı projemiz de devam edecek. Evine hiç gelir gelmeyen onlara gıda, giyim, yakacak, su, elektrik ve ihtiyaçları kadar para desteği vermeye devam edeceğiz. Engelli ailelerine destek için mola evleri yapacağız. Aktif ve sağlıklı yaşlanma mekanları yapacağız. Alzheimer hasta bakım merkezini Derince’ye yapacağız. 18 lokomotif çocuk köyü yapacağız. Çalışan anne ve babaların çocuklarını bırakacağı mekanlar olacak” dedi.

Projelerini açıklamaya devam eden Büyükakın, “Gebze Cem evi için vatandaşlarımıza söz vermiştik. Alanı bulduk, kamulaştırdık vatandaşlarımız orada ibadetlerini yapacaklar. Yeniköy, Körfez ve Sevindikli’de İleri Biyolojik Arıtma tesisleri yapacağız. Buraları ileri biyolojik arıtmaya döndüreceğiz önümüzdeki dönemde. İZAYDAŞ içinde AR-GE projesi kapsamında atık bertaraf tesisi yapacağız. Her yıl 150 bin yeni ağaç kazandıracağız Kocaeli’ye. Şehir tarımına büyük önem veriyoruz. Kocaeli’de ekilmeyen toprak kalmamalı. Kent tarımı teşviki devam edecek. Kodlama yarışmalarının olduğu kodlamanın öğrenildiği bir merkez yapacağız” şeklinde konuştu.

“Kent Konut’la birlikte kentsel yenilenmeye liderlik edeceğiz”

Seçim beyannamesinde kentsel dönüşüme özellikle yer verdiğini söyleyen Büyükakın, Kocaeli’de 1999 öncesi ağırlıklı olan yapıların taraması hakkında bilgi vererek, “Biz evlere girip karot çalışması yapmadık. Binaların yaşına kat sayısına baktık ve risk durumunu belirledik. Kentsel dönüşüm için önce sahanın taranması envanterin çıkarılması gerekiyordu. Sahayı dolaşmazsanız çalışma ayağınıza dolanıyor. Binaların envanter taraması bitti sayılır. Ben bu beyannameye hayal değil gerçek olanları yazdım. Büyükşehir Belediyesi olarak Kent Konut’la birlikte kentsel yenilenmeye liderlik edeceğiz. Bu ülke 6 Şubat’ta 11 tane şehrini enkaza döndürdü. Oraların ayağa kalkması gerekiyor” dedi.

Kentsel dönüşüm için binaların envanterini paydaş kurumlarla çıkardıklarının altını çizen Büyükakın, “Binalara yıkılır mı yıkılmaz mı raporu tutmadık dolayısıyla karot örneği almadık. Binanın yaşına, kat sayısına bakarak alana gidildi. Riskli alanları tespit etmeye çalıştık. Binaların taraması bitti sayılır. İki yönetmelik var 1999 ve 2007 yönetmeliği. 1999’dan önce yapılan binalar daha riskli ve bakılması gereken binalar olarak belirledik. 2007’ye kadar olan 250 bin bina var. Bunların incelemesi sürüyor. Bu çalışmaların üzerine kentsel yenilenme stratejisi geliştirmek lazım. Kentsel dönüşümün birinci yılındaki eylem planlarını tamamladıktan sonra ikinci yılda vatandaşla rıza esaslı sözleşme yapacağız. En acil dönüşmesi gereken noktalardan daha az acil olana doğru sıralama olacak. Yenilenme süreci 10 yıl olacak. Sen 5 yıllığına seçiliyorsun neden 10 yıl hedef koyuyorsun derseniz bu kentin projeyi sahiplenmesi gerekiyor. 10 yılda 25 bin bağımsız birimi Kent Konut üretecek. Kredi imkanlarıyla bu sayıyı artırabiliriz. İmar düzenlemeler, proje destekleri ve diğer teşviklerle 10 yılda 125 bin bağımsız birimin dönüşümü için bir hamle yapacağız” ifadelerini kullandı.