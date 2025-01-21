Kocaer Çelik, sektöründe 7. kez üst üste Ege’nin ihracat şampiyonu oldu

İZMİR / EKONOMİ

Türk demir çelik sektörünün en güçlü şirketleri arasında yer alan Kocaer Çelik, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde sektöründe üst üste 7.kez şampiyonluk ödülünü aldı.

Dünya çelik sektörünün daralma yaşadığı bir dönemde, katma değerli üretim ve butik üretim anlayışı ile fark yarattıklarına ve kârlılığa öncelik verdiklerine dikkat çeken Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, “Yaklaşık 140 ülkeye ulaşarak ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz. Çelik servis merkezimizle birlikte projelere özel, işlenmiş ve galvaniz kaplamalı ürünlerle sektör ortalamasının üzerinde katma değer yaratıyor, küresel pazarda rekabet gücümüzü artırıyoruz. Ciro yarışı değil, kâr yarışı yapıyoruz.” dedi.

“Yeşil enerji ve yeşil çeliğe 750 milyon dolarlık yatırım yapacağız”

Kocaer Çelik’in 2030 Vizyonu kapsamında planlanan yatırımları hakkında bilgi veren Hakan Kocaer; 2030’a kadar 900 MW güneş enerjisine eşdeğer hibrit jeotermal enerji santralleri kuracaklarını, 1 milyon ton/yıl kapasiteli yeşil çelikhane ile 500 bin ton/yıl kapasiteli 4. çelik profil fabrikası yatırımı hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kocaer; mevcutta üç çelik profil fabrikası, bir galvaniz fabrikası ve bir çelik servis merkezi ile entegre yapıda çalışan şirket bünyesinde; 2030’a kadar özellikle Türkiye’de temini kısıtlı ve ithalat yolu ile sağlanan ürünlerin üretilmesi ve vasıflı çelik üretimleri ile tam entegrasyonun sağlanmasını planladıklarını belirtti.

2030’a kadar iştirakleriyle birlikte demir çelik, enerji ve yurt dışında kuracakları şirketler ile toplam 750 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını anlatan Kocaer, “Jeotermal ve güneş enerji santralleri yatırımlarımız ile karbon nötr hedefimizi ilerlerken, yeşil çelik üretimine uygun ileri teknolojiye sahip çelikhane ve yeni çelik profil fabrika yatırımlarıyla, temin edilmesi güç, farklı kesit ve yüksek kalitelerde kütük ve blum üretmeyi hedefliyoruz. Yurt dışı dağıtım kanallarımızı güçlendirmek için önemli adımlar atıyoruz. Kocaer Steel UK ve Kocaer Steel Ireland gibi başarılı yapıları; MENA Bölgesi, Amerika ve Avrupa’da da hayata geçireceğiz. Bu yatırımlarla 5 yeni dağıtım kanalı ve servis merkezi kuracağız” dedi.

“Hedefimiz 2026’da karbon nötr olmak”

1 Ocak 2026 tarihinde başlayacak olan ve Türk demir çelik sektöründe tedirginlik yaratan Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’na (SKDM) hazır olduklarının altını çizen Kocaer, şunları söyledi: “Enerji ihtiyacımızın %33’ünü, fabrikalarımızın çatılarında bulunan 9.2 MW kurulu gücündeki güneş enerjisi santralimizden karşılıyoruz. Aydın’da toplamda 120 MW kurulu güce ulaşmak üzere 1. Faz 24 MW’lık jeotermal enerji santrali yatırımımıza başladık ve 2026’da devreye almayı hedefliyoruz. Böylece tüm enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan karşılamakla kalmayacak, enerji satışı yaparak yeni bir iş modeli oluşturacağız. Tüm bu yatırımlarla, karbon nötr ve enerjide tam bağımsız hale gelerek, uluslararası rekabette önemli bir avantaj sağlamayı hedefliyoruz."