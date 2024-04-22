Konya’da çocuklar bilimle buluştu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konya Bilim Merkezi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi 23 Nisan Çocuk Şenliği gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birbirinden eğlenceli bilimsel etkinliklere katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür ederek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezinin açıldığı günden itibaren her yaştan insana bilimi sevdirme misyonunu başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.

23 Nisan’ın çocukların bayramı olarak kutlandığını ve her sene büyük heyecana sahne olduğunu dile getiren Başkan Altay, “Konya Bilim Merkezimizde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yavrularımıza unutulmaz bir deneyim sunmak için özel bir program hazırladık. Bu hafta sonunu çocuklarımız hazırladığımız birbirinden eğlenceli bilimsel etkinliklerle geçirerek eğlenirken bir yandan da bilimle iç içe oldu. Amacımız bu tür etkinliklerle çocuklarımızın bilimsel meraklarını ve keşif duygularını canlandırırken eğlenmelerini de sağlamak. Etkinliklerimize katılan çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Bilimsel etkinliklerle dolu dolu bir hafta sonu geçiren çocuklar ise çok mutlu olduklarını ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konya Bilim Merkezi’nde her yaştan ziyaretçinin katılabildiği 23 Nisan Çocuk Şenliği programında; atölye çalışmaları, etkinlikler, yarışmalar, eğlenceli bilim gösterileri ve sürpriz balon gösterisi düzenlenirken etkinliklere katılan ziyaretçilerin hafta sonu boyunca eğlenceli ve eğitici vakit geçirmeleri sağlandı.