KSO Başkanı Zeytinoğlu, dış ticaret ve enflasyon verilerini değerlendirdi

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Ekim ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.6’lık artışla 23 milyar 620 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamın ekim ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz. En büyük ticaret partnerimiz Avrupa’daki yavaşlamaya rağmen ihracat artışımızı memnuniyetle karşılıyoruz. Hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla da ihracat performansımızın artarak devam etmesini temenni ediyoruz” dedi. Zeytinoğlu, en fazla ihracat yapılan ilk beş ülkeden Almanya ile yüzde 2.7, ABD ile yüzde 25, İngiltere ile yüzde 17.9, İtalya ile yüzde 5.3 artış Irak ile yüzde 6 gerileme olduğunu söyledi.

“Tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerekmektedir”

Zeytinoğlu ekim ayı ithalatına ilişkin değerlendirmesinde, “Ekim ayında ithalat 29 milyar 364 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.2’lik gerileme var. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) mallarında yüzde 9.2, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 0.2 gerileme olurken tüketim malları ithalatında yüzde 8’lik artış olduğunu görüyoruz. Üretim ve yatırıma yönelik kalemlerde artış olmasını beklerken, tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Enflasyon artış hızı yavaşlıyor ancak beklentimiz yıllık daha düşük seviyeler görmek”

Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon oranlarına ilişkin açıklamasında, “Ekim ayında TÜFE aylık yüzde 2.88 artarak yıllık yüzde 48.58’e, ÜFE aylık yüzde 1.29 artarak yıllık yüzde 32.24’e geriledi. Enflasyon artış hızının yavaşladığını görüyoruz ancak beklentimiz yıllık daha düşük seviyeler görmek. Alt kalemlerine baktığımızda TÜFE’de aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana harcama grubunun giyim, ayakkabı, gıda ve konut olduğunu görüyoruz. ÜFE tarafında ise aylık artış daha düşük. Bu tabi sanayiciler için üretim maliyetleri açısından olumlu. Burada da en yüksek artışların dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları, imalat sanayi ile su temininde olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.