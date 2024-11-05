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FEV Türkiye’nin geliştirdiği yapay zekâ destekli ALBATROSS, Almanya’da

FEV Türkiye, AB destekli bir araştırma programının parçası olarak geliştirdiği “ALBATROSS” Batarya Yönetim Sistemini (BMS) geçtiğimiz günlerde Almanya'daki 33. Aachen Colloquium'da sergiledi. FEV Türkiye Genel Müdürü Önder Erdoğan, “Bulut bağlantısı ve yenilikçi yapay zekâ algoritmaları içeren gelişmiş BMS, BEV gelişiminde bir adım ileriye işaret ediyor” dedi.

Haber Merkezi
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FEV Türkiye’nin geliştirdiği yapay zekâ destekli ALBATROSS, Almanya’da
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EKONOMİ / KOCAELİ

Sürdürülebilir otomotiv teknolojileri alanında dünyanın en büyük konferanslarından biri olan Aachen Colloquium, 33. kez Almanya’da gerçekleştirildi. FEV Türkiye mühendislik ekibi tarafından geliştirilen, yenilikçi yapay zekâ algoritmalarına sahip bulut bağlantılı “ALBATROSS” Batarya Yönetim Sistemi (BMS) ve tüm alt bileşenleri FEV standında tanıtıldı ve uluslararası alanda ilgi gördü.

ALBATROSS'un Gelişmiş ve Güvenli Batarya Geliştirme projesi kapsamında iş paketi koordinatörü olarak görev yaptıklarını dile getiren FEV Türkiye Genel Müdürü Önder Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu: “FEV Türkiye olarak, sadece proje çalışmalarının yönetimi ile değil, aynı zamanda yenilikçi yapay zekâ algoritmaları, donanım mimarisi ve paket verimliliğini ve güvenliğini artıran tüm alt bileşenleri ile ALBATROSS BMS'in geliştirilmesine önemli katkılar sunduk.”

“ALBATROSS, geleneksel olarak yazılmış kodların sınırlarının ötesinde”

FEV Türkiye Genel Müdürü Önder Erdoğan, “BMS, yapay zekâ destekli benzersiz algoritmalara sahip yazılımı, 800 volta kadar gerilime sahip bataryaları destekleyen donanım mimarisi ve gelişmiş batarya sağlığı izleme, arıza tespit ve teşhis yetenekleri sağlayan bulut bağlantısı ile rakiplerinden ayrılmaktadır” dedi. ‘Ekibimizin bu yeniliği bizi çok heyecanlandırdı’ diyen Erdoğan, “Bu sofistike algoritmalar, ALBATROSS'un geleneksel olarak yazılmış kodların sınırlarının çok ötesine ulaşmasını sağlıyor ve makine öğrenimi yoluyla bir sonraki elektrikli araç ilerleme dalgasını başlatmaya yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.

ALBATROSS, 46. Uluslararası Viyana Motor Sempozyumu'na katılacak

Önder Erdoğan, “Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programından batarya konusunda Türkiye’ye geri kazandırılan en yüksek fonu alan ve 2025 yılı itibariyle tamamlanacak proje, Yeşilova Holding’in koordinatörlüğünde, Mercedes-Benz Türkiye ve Ford Otosan gibi ana sanayi firmaları ile endüstriden, University of Nottingham ve Fraunhofer gibi üniversite ve araştırma ağlarından farklı ortakları bir araya getiriyor. ALBATROSS'un Aachen Colloquium'daki ilk gösterimi, BMS'nin katıldığı ya da katılacağı birçok yüksek profilli ticari etkinlikten sadece biriydi. Gerçek zamanlı işletim sistemi, önümüzdeki Mayıs ayında Avusturya'da düzenlenecek olan 46. Uluslararası Viyana Motor Sempozyumu'nda ziyaretçilere tekrar gösterilecek” ifadesini kullandı.

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