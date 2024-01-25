KSO Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğl, “Ocak ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 76.2 ile aralık ayına göre 1.3 puan gerilerken, geçen yıla göre 0.9 puan arttı. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise ocakta yüzde 70.7 ile aralık ayına göre 0.2 puan gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre 0.3 puan arttı. Sektörlere baktığımızda; ocak ayında otomotiv, metal, makine, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Kocaeli firmalarının şubat ayı iç ve dış piyasa beklentileri

Ocak ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının şubat ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerini açıklayan Zeytinoğlu, “İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 17’si şubat ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 22’si azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 61’inde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 19’u dış siparişlerinin şubat ayında arttığını belirtirken, yüzde 18’i azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 63’ünde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” şeklinde konuştu.