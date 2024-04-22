Mansap Ovaları Projesi, Bakırçay’ı suya kavuşturacak

İZMİR / EKONOMİ

Ege’de Bakırçay Havzası’nda 118 bin 850 dekar araziye can suyu sağlayacak “Bakırçay Mansap Ovaları Projesi’nin sulama ayağında ilk adım atıldı. Musacalı Barajı’nın suyunu verimli tarlalarla buluşturmak için ilk kazmanın yakında vurulacağını dile getiren Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, proje ile Bakırçay havzasının bereketine bereket katılacağını ifade etti.

Bakırçay Mansap Ovaları Projesi kapsamında bölgeye 4 baraj ile sulama şebekeleri ve isale hatları inşa edileceğini vurgulayan Balta, “Bu dev projenin ilk aşamasında Bergama Musacalı Barajı’nı tamamladık. Barajda su tuttuk. 22 bin 950 dekar araziye can suyu verecek olan barajın sulaması için ilk etap çalışmalarını başlattık. Çelik ve HDPE boru siparişleri verildi. Test aşamaları tamamlanır tamamlanmaz sahada imalatlara başlayacağız. Hedefimiz bu yıl içerisinde 6 bin 100 dekarlık ilk etabın 3 bin dekarlık bölümündeki imalatları bitirmek” diye konuştu.

Musacalı tamam, Kapıkaya ve Karadere yolda

Proje kapsamında ayrıca Kınık Kapıkaya, Kınık Karadere ve Dikili Geyikli barajlarının da inşa edileceğini ifade eden Mehmet Akif Balta, “Kınık Kapıkaya Barajı’nda kret ve vana odası ulaşım yolu imalatlarını tamamladık. Gövde sıyırma kazıları ve rölakasyon yolu ile ilgili çalışmalarımız ise aralıksız sürüyor. Gerekli izinler alınır alınmaz şantiyedeki çalışmalarımıza daha da hız vereceğiz. Kınık Kapıkaya Barajı’nın gövdesi için yaklaşık 2 milyon metreküp dolgu yapılacak. Barajda 42,3 milyon metreküp su depolanacak. Barajın 32 bin 530 dekar araziye can suyu verecek” dedi.

Kınık Karadere Barajı’nda da ihale sürecinin tamamlandığını belirten Balta, “Kamulaştırma ve orman izinleri ile ilgili projelerimizi hazırladık. Onay bekliyoruz. İlgili kurumlardan gerekli izinler alınır alınmaz inşaata ilk kazmayı vuracağız. Hedefimiz 39 bin 290 dekar araziye can suyu verecek barajı belirlenen takvim içinde tamamlamak ve üreticimizin hizmetine bir an evvel sunabilmek. Karadere Barajı temelden 78,5 metre yükseklikte olacak. Barajda 50,28 milyon metreküp su depolanacak” diye konuştu.

Bölge üreticisine yılda 888 milyon lira kazandıracak

Bakırçay Mansap Ovaları Projesi ile bölge ekonomisinin şaha kalkacağını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Bakırçay Havzası iklimi ve toprak yapısıyla zaten ülkemizin en değerli tarım havzalarından biri. 118 bin 450 dekar arazinin daha borulu basınçlı sistemle sulanmasıyla üretim maliyetleri düşecek. Bölgede ürün çeşitliliği artacak. Çiftçimiz 2024 yılı rakamlarıyla her yıl ortalama 888 milyon lira ek gelire kavuşacak. 11 bin kişiye de ek istihdam olanağı yaratılacak” dedi.