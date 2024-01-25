'Marmara Havzası acilen Orta Anadolu’ya taşınmalı'

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Türkiye’nin gelecekteki en büyük tehditlerinin başında beklenen Marmara depremi geliyor. Uzmanlar özellikle endüstrinin ve ekonominin aksamaması için Marmara Havzası’nın alternatif alanlara taşınması noktasında uyarıyor. Konuyla ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Konya Ticaret Odası’nın (KTO) da çalışmaları bulunuyor. KTO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk, EKONOMİ Gazetesi Konya Temsilcisi İbrahim Çiçekçi’ye Orta Anadolu sanayisi üzerine yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.

Türkiye’nin en büyük OSB’lerinin deprem gibi doğal afet tehdidindeki Marmara Havzası’nda bulunmasının ülkenin geleceği açısından problem oluşturduğunu ve bu sanayi bölgelerinin güvenli bir alternatif olan Orta Anadolu Bölgesine taşınması gerektiğini söyleyen Selçuk Öztürk, sanayileşme konusunun Türkiye’nin geleceğinde önemli bir yeri olduğunu belirtti. Öztürk, “Türkiye ekonomisinin yüzde 50’sinden fazlası Marmara Bölgesi’nde. Bunun da yüzde 40’dan fazlası İstanbul’da. Türkiye’nin hızlı büyüyememesinin bir sebebi de buradaki sıkışmışlık. 85 milyon nüfuslu 760 bin kilometre karelik bir ülkenin tüm ekonomi merkezinin daracık bir alana hapsedilmiş olması çok büyük bir problem. Maalesef 6 Şubat depremleri 11 ilimizi etkiledi. Türkiye olarak çok büyük bir zorluk yaşadık ama sonuç itibari ile toparlamaya gayret ediyoruz. Afetten etkilenen bölge, ekonomimizin yüzde 9’luk dilimiydi. Geriye kalan yüzde 91’lik kısım oradaki olumsuzlukları taşıyabildi. Fakat Allah korusun, Marmara Bölgesi’nde böyle bir afet olursa Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 60’ı orada olduğu için geriye kalan kısım oradaki yükü kaldıramaz. Bu da daha başka güvenlik problemleri ortaya çıkartır” diye konuştu.

“Yeni merkez Orta Anadolu olacak”

Konunun çözümüne yönelik çalışmalarından da bahseden Selçuk Öztürk, “KTO Karatay Üniversitesi Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırma Merkezi (KOSAM) ile Marmara Bölgesi’nin desantralizasyonu konusuyla ilgili profesyonel bir çalışma yaptık. Bu araştırmada çıkan sonuç şu; Marmara Bölgesi’ni sadece Konya değil Ankara, Niğde, Kayseri gibi tüm Orta Anadolu’ya yayılması ve Mersin üzerinden dünyaya açılabilmesi gerekiyor. Türkiye büyümek istiyorsa, bunu başarmak zorunda. TOBB ile beraber çalışıyoruz. Devletimizin yatırım kalkınma planına da bu konu üzerinde katkı sağladık. Geleceğin Türkiye’sinde Orta Anadolu Bölgesi yeni ekonomi merkezi olacak diye düşünüyorum” dedi.

“Afetlerden en az Orta Anadolu etkilenecek”

Yatırımcıların en büyük probleminin dar alana sıkışan sanayi arsalarının pahalılığı olduğunu dile getiren Selçuk Öztürk, “Sanayi bölgelerinin taşınması konusu dile getirildiği zaman il merkezi nüfuslarının artacağı söyleniyor. Biz hiçbir zaman merkez nüfusları artırmak istemiyoruz. İstanbul 16 milyon nüfusu taşıyamaz derken Konya’nın nüfusu 8 milyon olun diyen yok. Türkiye’de hiçbir şehir merkezinin nüfusu 8-10 milyonlara ulaşmamalı. Makul seviyelerde tutulmalı. Mesela Konya’yı ele aldığımızda, Konya merkezden Ankara’ya doğru il sınırına kadar yaklaşık 160 kilometre var. Sonrasında Ankara il sınırından merkezine de yaklaşık 100 kilometre var. Diğer taraftan İstanbul Yolu dediğimiz yol üzerinde Akşehir’e kadar demiryolu ve duble yolu hazır boş araziler var. Güneye baktığımızda Karaman’a kadar yine demir ve kara yolu hazır bölgeler var. Konya’nın doğusu da aynı şekilde, Niğde’ye, Nevşehir’e kadar boş bölgeler var. Afetlerden en az etkilenecek bölgelerin başında Orta Anadolu geliyor. İşte sanayileri anayol üzerinde bulunan büyük ilçelere taşımamız gerekiyor. Özellikle ulaşım boyutunda yatırımların daha da artırılarak Marmara Havzası’ndaki sanayileşmenin Konya merkezli olarak Orta Anadolu’ya taşınması gerekiyor” ifadelerini kullandı

“Gelir dağılımımız adaletsiz”

Türkiye’deki gelir dağılımında adaletsizlik olduğunu söyleyen Selçuk Öztürk, “Türkiye ortalaması olarak kişi başı milli gelir 12 bin dolar ama Hakkari’nin bir ilçesine baktığımızda çok düşük rakamlar görüyoruz. Konya’nın ilçelerinde de kişi başı milli gelir çok düşük. Fakat Marmara bölgesine baktığımızda kişi başı milli gelirin 30 bin Dolara kadar çıktığı oluyor. Bu adaletsizlik beraberinde göç başta olmak üzere birçok problemi getiriyor. Orta Anadolu’yu kalkındırmadan Doğu Anadolu’yu, Güneydoğu Anadolu’yu kalkındıramayız. Bugünden başlayarak, 20 yıl içerisinde Marmara Havzası’ndaki sanayileşmeyi Orta Anadolu aksına taşırsak, ardından gelen yıllarda buradaki etkiyle Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun sanayileşmesini tamamlarız diye düşünüyorum” diye konuştu.