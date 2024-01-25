Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Hataylılar güçlüdür, insanlarımız dönecek

HATAY/EKONOMİ

Son iki bin yılın en büyük depremini yaşadıklarını vurgulayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “İlk zamanlarda yaralarımızı sarmak için, hayatını kaybeden insanlarımızın defin işlerini yaptık. Halen çadırda ve konteynerlerde yaşayan insanlarımız var. Köylerde daha çok çadır, merkezde genellikle konteynerler var ve konteyner bekleyen insanlarımız da var. 130’dan fazla konteyner kent var” bilgisini verdi.

Depremin ardından ilçelere göçün çok fazla olduğunu söyleyen Savaş, “Çoğu insanımız akrabalarına veya kendi köylerine yerleşti. Kırsal kesimdeki ihtiyaçlar oldukça arttı. Özellikle Altınözü, Yayladağı ve Reyhanlı’da nüfus iki veya üç kat daha fazla oldu. Biz sadece yıkılan bölgelerle değil kırsaldaki altyapı ve birçok ihtiyaçlar için uğraşıyoruz. Birçok yeni yapılan evlere altyapı yapıyoruz. Yeni yerleşim yerlerine de kanalizasyon hattı götürmek için gayret ediyoruz. İlk 7 ayımız müthiş bir tempo ile geçti. Altyapımızın çok büyük bir kısmı ciddi zararlar gördü ve bizler gece gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

“Şu anda önceliğimiz barınma ve okullar”

Hatay’da öncelikli sorunun barınma ve eğitim olduğunu, iş yerleri ile birlikte bu sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayan Savaş, “Özellikle konut ve okullar, bu iki faktör çözüldüğü zaman insanlarımızın çok büyük çoğunluğu şehirlerine dönecektir. Şehir dışına yerleşen insanlarımız okullarımızın büyük bir kısmı tamamen açıldığında Hatay’a döneceklerdir” yorumunu yaptı.

“Teknik personeli olmayan belediyelere yetki verilmemeliydi”

Yapı denetim konusuna değinen Başkan Savaş, “2013 yılına kadar bina denetimlerini Odalar yapıyordu. Onların onayından sonra bize geliyorlardı. Teknik adamları olmayan belediyelere bu yetki verilmemeliydi. Yönetmelik buradaki belediyelerin yeterli imkanı olup olmadığına bakmalıydı’’ dedi.

Değiştirilen yönetmelikle hükümetin inşaat ruhsatlarını, teknik personeli yetersiz belde belediyelerinin vermesinin önünü açarak denetimsizliğe sebep olduğunu savunan Savaş, hükümetin deprem yönetmeliğinde ciddi değişikliklerin yapılması gerektiğini anlattı.

“Yönetmelik depremin büyüklüğüne uygun değildi”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş kendisine yönelik eleştiriler hakkında ise şöyle konuştu:

“Belediyeler verdiği ruhsatı deprem yönetmeliğine göre verdi. Çok büyük dalga ile geldi deprem. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetmeliği bu depremin büyüklüğüne uygun değildi. Bunun bölgeye göre değiştirilmesi lazım ki ülkemizde bir daha ölümler olmasın. Önce yönetmeliğin gözden geçirilmesi lazım. Ben on yıldır büyükşehir belediye başkanıyım. Yaptığımız bir tane bina, bir tane köprü, alt geçit çökmedi. Hesap herkese sorulsun. Bana da sorulsun. Diğer illere de sorulsun. Hatay’da 205 bin bölümü affettik diye imar affı getirerek seçim atmosferinde mitinglerde anons edenler de yargılansın. Bir an önce deprem çerçevesinde yönetmeliği değişmeli. Hükümet, ilgili bakanlık ve yapı denetim herkesin burada değerlendirilmesi lazım. Yeterli teknik personeli olana yetki verilmesi lazım. Denetim organizasyonunun iyi yapılması lazım. Yönetmelik daha sert olmalı. Bu yönetmeliklerle yapılan binalar yine risk altındadır. Denetimlerle birlikte sigorta şirketlerini de katarsanız daha düzgün ve güçlü yapılanma olur. Hükümetin yapması gereken yetki ve sorumluluk konusunda daha doğru hareket etmesi.”