'MEDAŞ’ı teknoloji şirketi yaptık'

Muhammet YİĞİTOĞLU /KONYA

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, sunum öncesinde yaptığı konuşmada “Bölgemizdeki yaklaşık 4 milyon vatandaşımızın hayatını doğrudan etkileyen bir iş yapıyoruz. Bunun bize verdiği sorumlulukla sahadaki arıza bakım, endeks okumacı arkadaşımızdan Genel Müdürlükteki mühendis veya yönetici arkadaşlara kadar en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Ben öncelikle çalışma arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Onların sayesinde hem genel memnuniyet anketinde hem de muhtarlar anketinde 2023 yılında 21 dağıtım şirketi arasında açık ara birinci olduk. Bu bizim için çok değerli. Çalışma şevkimizi arttırıyor. İnşallah buralardan aldığımız güçle işimizin kalitesini daha da artıracağız. Özelleştirme sonrası koyduğumuz hedeflerden biri de şirketimizi teknoloji şirketi yapmaktı. Burada da epey bir mesafe kaydettiğimizi söyleyebilirim. Bunun elbette bir sonu yok ama neredeyse tüm süreçlerimizi dijitalleştirdiğimiz bir noktaya geldik. 2023 yılındaki yaklaşık 4,2 milyarlık yatırımın önemli bir kısmını dijitalleşmek için kullandık. Akıllı şebeke sistemleri, uzaktan izleme ve yönetim teknolojileri ile her geçen gün işimizi daha da dijitalleştiriyoruz.” dedi. Sunum sonrasında basın mensuplarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Öncelikli hedef 4 milyon tüketiciye sürekli enerji temin etmek

Son 5 yılda müşteri başına kesinti süresinde yüzde 40'lık ve kesinti adedinde yüzde 45'lik bir düşüş olduğunu belirten Uçmazbaş, Bu düşüşte, yatırımların ve bakım çalışmalarının önemini vurguladı. Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak bu başarıyı elde ettiklerini söyleyen Uçmazbaş, SCADA sistemine yapılan yatırımlar sayesinde enerji kesintilerini anında tespit edip arızaları kısa sürede giderdiklerini aktararak, "Amacımız, tüketicilere kesintisiz ve sürekli enerji temin etmektir. Bu doğrultuda, arıza sayısını en aza indirerek vatandaşlarımızın güvenliği ve konforu için çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir enerji sağlama çabamızı destekleyen teknolojik yenilikler ve sürekli eğitimlerle, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.

“Gelişen yeni teknolojilere destek vermeye devam ediyoruz”

Erol Uçmazbaş, MEDAŞ Çağrı Merkezi hizmetinde de önemli noktalara gelindiğini belirterek, “Yıllık 1,5 milyon çağrıdan yüzde 96'sına 20 saniyenin altında cevap veriyoruz. Bunun yanında sorunun istenildiği gibi çözülüp çözülmediğiyle ilgili de şikayet sahibini arayarak geri bildirim alıyoruz. Önemli konuları ise işletme yöneticilerimize aktarıyor ve konuyla birebir ilgilenmelerini sağlıyoruz. ayrıcaBu yıl ilki düzenlenen “ETAP-1 Enerji Teknolojileri Hızlandırma Programı” ile sürdürülebilir ve kaliteli enerji tedarikinin arttırılması için inovatif projeler ve ürünler geliştiren firmaları dahil ettiğimiz programda söz konusu firmaların organizasyonel ve finansal anlamda güçlenmeleri için danışmanlık, mentorluk görüşmeleri ve toplu eğitimler ile gelişimlerine katkı sağlayarak 1.,2. ve 3. olan projeler için sırasıyla 500.000 TL, 300.000 TL ve 200.000 TL olarak belirlenen ödüllerini verdik.” dedi..

Erol Uçmazbaş, MEDAŞ’ı sektördeki geleceğe hazırlama misyonlarına vurgu yaparak, idari, teknik ve kişisel gelişim konularında yılda ortalama 170 bin saat eğitim verdiklerini dile getirdi. Ayrıca, elektrik dağıtım hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini, doğal yaşamın korunması ve çevre duyarlılığı konusunda da aktif rol alarak, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.