'Grup olarak 1 milyon adet saat ve gözlük satıyoruz'

MURAT KÜÇÜK

Geçtiğimiz yılı başarılı bir şekilde kapattıklarını dile getiren Arıkan Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Arıkan, “Grup olarak, yılda 1 milyon adet saat ve gözlük satışı gerçekleştiriyoruz” dedi. 2023’te, bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 15 büyüdüklerini söyleyen Arıkan, salgından önceki satış rakamlarına döndüklerinin de altını çizdi. Türkiye’de ayda 3 milyon adet saat satıldığı bilgisini paylaşan Arıkan, “En lüksünden işportadakine kadar hepsi bu rakama dahil ve bu 3 milyon saatin yüzde 35’ini kullan-at saatler oluşturuyor” dedi. Grup olarak 2024’te en az yüzde 15 büyüme hedefinde oldukları bilgisini paylaşan Arıkan, mağazalaşma konusunda ise agresif büyümeden ziyade verimliliğe ve niteliğe odaklanacaklarını belirtti. Yurt dışında birçok pazarda faaliyet gösterdiklerini dile getiren Arıkan, özellikle Meksika, Endonezya, Yunanistan ve Balkanlar’da yüksek satış rakamlarına ulaştıklarına dikkat çekti.

“200 yıllık mağazaya zaman ve saat kütüphanesi kurduk”

Türkiye’nin önde gelen saat perakendecilerinden Konyalı Saat’i satın aldıktan sonra mağaza sayısını 40’a ulaştıran şirket, ‘deneyim’ mağazacılığına geçiş yapıyor. Satılan ürün grubu nedeniyle deneyim mağazacılığına yöneldiklerini belirten Arıkan, “Konyalı’yı aldıktan sonra özellikle İsviçre saatlerine ve saat markalarının ürünlerine yoğunlaştık. Bu nitelikteki markalar, müşterilerine deneyim mağazaları ile ulaşmak istiyor” şeklinde konuştu. Saati bir kültür olarak da gördüklerini belirten Arıkan, “Bu minvalde Sirkeci’deki 200 yıllık mağazamızın üst katını zaman ve saat kütüphanesine dönüştürdük” dedi.

“Türkiye’nin İsviçre saatini pazara sunuyoruz”

Dünyaca ünlü İsviçre saatlerini Türkiye pazarına sunan Arıkan Saat’in kendi markaları da bulunuyor. Şirketin İsviçre’de ürettiği Wainer markası, ‘Swiss Made’ ibaresi taşıyor. Bu ibare, saat tutkunlarının satın alma kararında etkili oluyor. Serdar Arıkan, şirketin amiral gemisi olarak nitelendirilen Quantum markasının da yüksek satış rakamlarına ulaştığına dikkat çekiyor.