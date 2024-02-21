Orweld, yeni yatırım ve ürünlerle globale açılıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

EKONOMİ Gazetesi’ne yeni yatırımlarını değerlendiren Orweld Elektrot Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Oral, çalışmalarının hızla büyüdüğünü, yatırımın teknolojik makine parkuru ve Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte önceliği kalite olan ürün gamlarını her geçen yıl daha da genişleteceklerini vurguladı.

Unormak Grup Şirketleri’nden olan Orweld Elektrot, sürekli gelişme anlayışıyla, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için güçlü ve güvenilir bir kuruluş olmak ana ilkesi ile gaz altı kaynak telleri, toz altı ve tıg telleri üretiyor. ‘Türkiye’nin Birleştiren Güçü’ sloganıyla üretimde verimlilik ve kaliteyi sürekli kılma adına çalıştıklarını belirten Mustafa Oral “Yeni ürün gamımızla elektrot ve özlü tel gibi ürünleri de yeni tesisimizde üretmeye başlayacağız” dedi.

Kaynak telleri sektöründe lider bir firma olarak tanınmak ve müşterilerine en üstün kalitede ürünler sunmak için sürekli olarak yenilikçi çözümler geliştiren Orweld Elektrot, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, sürdürülebilirlik ilkesini benimseyen çevre dostu üretim süreçleriyle de örnek bir şirket olmayı hedefliyor. Müşteri beklentilerine yönelik çözümler sunarak güvenilir bir iş ortağı olmayı misyon edindiklerini söyleyen Oral, “Kurulduğumuz günden beri sektörde önemli bir seviyeye geldik. Markamız, endüstride aranan bir marka oldu. İhracatımızı yüzde 20 ile sınırlamak zorunda kalmıştık. Talebi karşılamada zorluk çekince yatırım kararı aldık. Konya Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım Genişleme Alanı’nda 30 bin metrekare büyüklüğünde yeni bir fabrika yatırımı yaptık. Tesis tamamlandı ve yakın zamanda üretim başladı. Yeni tesisimizle üretim kapasitemizi de 5 kat artırarak günlük 1000 ton olan üretim kapasitemiz 2500 tona çıkarttık. İhracatımızı da yüzde 50 seviyelerine yükseltmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

300 kişiye istihdam sağlanacak

Yeni yatırım ile global marka olma yolunda önemli bir adım attıklarını belirten Mustafa Oral, “Sektörün en büyük yatırımlarından birini tamamladık. Ayrıca 300 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağız. Bu yatırımımızla birlikte yerli üretimi teşvik edip imalatçıyı koruyarak, gazaltı, tozaltı ya da elektrot özlü tellerin ithalatının da önüne geçmiş olacağız” diye konuştu.

Türkiye’deki kaynaklı imalat yapan üreticilerin çoğunun üretimde Orweld markasını kullandığını belirten Oral, üretimlerinin yüzde 30’unu da Konya bölgesine verdiklerini, kaynak tellerinde yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini, yurt dışından kayıt dışı girişin önüne geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.