Secure Future ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden siber güvenlik alanında iş birliği

Secure Future'ın profesyonelleri ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin akademik uzmanları tarafından hazırlanan program, uluslararası normlara uygun teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamaları içeriyor.

Bu girişim, siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen bireyler için fırsat sunarken, Türkiye'nin bu alandaki uluslararası rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

İlk olarak Veri Tabanı Güvenliği ve Dosya Güvenliği başlıkları altında akademik ve sektörel anlamda kendini geliştirmek isteyen uzmanlara yönelik eğitim verilmesi amaçlanan programda Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naci Ünal, Ediz Öztürk, Bülent Daldal gibi alanında önemli isimler eğitmen olarak yer alacak.

Secure Future ve BAUSEM iş birliğinin imza töreni Secure Future CEO’su Cem Kotanoğlu ve BAUSEM Direktörü Ebubekir Çoltu'nun katılımları ile gerçekleşti.

Secure Future CEO’su Cem Kotanoğlu, iş birliğinin önemini vurgulayarak, "Türkiye'nin siber güvenlik potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarmak için nitelikli eğitim şart. Siber güvenlik sektöründeki hızlı değişimlere ve güvenlik tehditlerine karşı etkin çözümleri en güncel eğitim programları vasıtasıyla katılımcılarla paylaşmak ve etkin insan kaynağı yetiştirmek için Bahçeşehir Üniversitesi ile güçlerimizi birleştirdik. Secure Future Akademi, sektördeki uzmanlık açığını kapatmak için kritik bir adım" dedi.

BAUSEM Direktörü Ebubekir Çoltu ise, "Akademik bilgi ve sektörel tecrübenin birleşimi, siber güvenlik alanında eşsiz bir eğitim modeli oluşturuyor. Bu iş birliği, öğrencilerimize gerçek dünya deneyimleri sunarak, onları sektörün ihtiyaç duyduğu uzmanlar haline getirecek" şeklinde konuştu.