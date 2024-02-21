Cancan, üçüncü kuşak yönetimin vizyonu ile hedef büyütüyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Salih Özüuğurlu tarafından Ankara’da kurulan firma, 2000 yılında taşındığı Sakarya’da yeni yatırımlar yapacak.Yeni yatırımla birlikte üretim kapasitesini de artıracak olan Cancan, Ferizli organize sanayi bölgesinde yapacağı yeni fabrika binasını 2025 yılı sonuna kadar tamamlamayı planlıyor.

Üretimleri ve gelecek planları ile ilgili bilgiler veren Cancan Meyve Presleri Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Nihan Özüuğurlu, güçlü bir Ar-Ge ve mühendis ekibi ile büyümeye devam ettiklerini belirterek, özellikle Amerika pazarında daha güçlü olmayı hedeflediklerini söyledi.

Özüuğurlu, meyve suyu ekipmanları, yıkama ekipmanları ve hazırlık ekipmanları olmak üzere 3 farklı ürün gurubunda ürettikleri 70’e yakın endüstriyel mutfak ürünlerinin yüzde 55’ini ihraç ederek dünya pazarlarında aranan bir marka olmayı başardıklarını da ifade ederek, şu bilgileri verdi: “Ağırlıklı olarak Rusya ve Avrupa olmak üzere 65 ülkeye ihracat yapıyoruz. Çin’e de ürün ihraç ettik. Meyve presleri ile Çin pazarına girmemiz bizim için önemli bir başarı. Amerika’ya da 2019 yılında ihracata başladık. Amerika ve Çin pazarına girmiş olmamız ürünlerimizin kalitede, tasarımda ve verimlilikte çok iyi bir noktaya geldiğini ve kendimizi kanıtladığımızı gösteriyor. Dünyadaki gelişmelere bakarak biraz daha Amerika pazarına yönümüzü çevirdik. 2024 ve sonrasında özellikle Amerika pazarında daha güçlü olmayı hedefliyoruz. Özellikle kesici ve dilimleyici ekipmanlar için yaptığımız yatırımlar sonucu birçok farklı sebze ve meyveyi kesmek, doğramak ve dilimlemek üzerine 40’a yakın ürün çeşidiyle tüm hedef pazarlarımızda etkinliğimizi ve marka bilinirliğimizi arttırmaya devam edeceğiz. Uzun süre üzerinde çalıştığımız bir ürün olan motorlu sebze meyve dilimleme makinesini de 2024 sonuna kadar üreterek pazara sunmayı planlıyoruz.”

"Glanz, yeni markamız..."

“İşimize ve ürünlerimize yenilikler katarak ilerlemeye çalışıyoruz” diyen Özüuğurlu, üretim ve yönetim stratejilerini de her zaman için uzun vadede belirlediklerini söyledi.

Özüuğurlu, marka olmak için attıkları adımların ve yatırımların, Cancan markasını yurt içinde ve yurt dışında önemli bir konuma taşıdığını da belirtti.

Kendi tasarımlarıile tamamen yerli üretime ağırlık vererek büyümeye devam ettiklerini dile getiren Özüuğurlu şöyle devam etti: “Sektörümüzde zor işleri ve ilkleri başardık. Türkiye’de üretimi zor olan ve mutfaklarda ihtiyacın önem arz ettiği ürünleri Ar-Ge çalışmaları sonucu üretiyor ve ilkleri başarıyoruz. 2007 yılında otomatik meyve preslerini ilk olarak Türkiye’de biz ürettik. Kare teneke açabilen otomatik konserve açacağını da yine ilk biz ürettik. Uzun süre üzerinde çalıştığımız ve hedeflediğimiz bir ürün olan motorlu sebze meyve dilimleme makinesini 2024 sonuna kadar üreterek pazara sunmayı planlıyoruz. Diğer taraftan Glanz adında profesyonel mutfak gereçleri üreteceğimiz bir markanın ilk adımını da attık. Glanz markası profesyonel mutfak gereçleri üretecek. Daha çok zücaciye sektörüne yönelik ürünlerin yer alacağı bir marka olacak. Tasarımı bize ait, ergonomik ve Ar-Ge çalışmaları sonucu ilk ürünümüz olan kruvasan kesme bıçağını ürettik. Diş yapısı, açıları ve tasarımı bakımından özel ve patenti bize ait olan Glanz markalı tırtıklı bıçaklarımız en iyi hammaddeler kullanılarak, yüksek kalitede üretildi. Yurt içinde satışa sunduğumuz bıçakların ihracatını da yapacağız.”