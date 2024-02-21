15 ticaret borsası sürdürülebilir piyasa için ortak şirket kurdu

ŞANLIURFA/EKONOMİ

Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) toplantısında Adıyaman, Batman, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Kars, Kızıltepe, Malatya, Nizip, Nusaybin, Van ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanları, Meclis Başkanları ve Genel Sekreterleri bir araya geldi. Görüşmenin gündem maddesini, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda işlem yapacaklar için aracılık yapmak amacıyla 15 Borsa tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini kapsayacak şekilde kurulacak ÜPAK şirketinde sermaye taahhütleri konusu oluşturdu. Toplantının sonunda Doğu ve Güneydoğu Bölgesel UPAK A.Ş.’nin kuruluşu ilan edilirken, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya da oy birliğiyle şirket başkanlığına seçildi.

Yeni girişimlerinin hem Doğu hem de Güney Doğu Anadolu’daki tarımın geliştirilmesi ve sermaye gücünün korunması için önemli olduğunu kaydeden Mehmet Kaya, “Bugün burada başkanlarımızla attığımız imzalar tüm bölgemiz için bir fırsat yaratacak. Emeği geçen kıymetli başkanlarımıza teşekkür ediyor, UPAK A.Ş.nin Bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.