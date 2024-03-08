MEGEM ile sanayiye kadın eli değiyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir OSB’de faaliyet gösteren MEGEM, mesleki eğitim konusundaki tecrübesi ve istihdama sunduğu katkıyla dikkat çekiyor. Son yıllarda eğitim alan ve işe yerleştirilen, kadın kursiyer sayısında ciddi artış yaşanan kurumda, 35’inci dönemde "Kalite Kontrol ve CMM Ölçüm Operatörlüğü, CNC Tezgâh Operatörlüğü, Kaynak Operatörlüğü, Makine Bakım Operatörlüğü ve Montaj Operatörlüğü" bölümlerinde toplam 30 kadın kursiyer eğitim alırken, birçoğu kursu bitmeden sanayi kuruluşlarında istihdama kavuştu.

Sanayiye kadın eli değmesini istediklerini ve projeler geliştirdiklerini söyleyen Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Bölgemizde çalışan 49 bin kişinin yaklaşık yüzde 25'ini kadınlar oluşturuyor. Amacımız bu oranı daha da artırmak. Sanayiye kadın eli değmesi amacıyla önemli projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Ödül alan Üretim ve Beceri Odaklı Kadın Sosyal Gelişim Atölyesi (KASGA), bu projelerden biri. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve BEBKA desteğiyle gerçekleştirdiğimiz projemizle, meslek sahibi olmak isteyen ve dezavantajlı gruplarda yer alan kadınlar MEGEM bünyesinde aldıkları eğitimler sonrasında meslek sahibi oldular. Ayrıca, bölgemizde üretim yapan firmalarla yaptığımız iş birliği protokolleriyle kadın çalışan sayısını artırmayı ve daha fazla alanda kadının istihdam edilmesini hedefliyoruz” dedi. Eskişehir sanayisinin yıllık 2 bin 500 civarında yeni iş gücüne ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Küpeli, “Bu rakamın içinde kadın çalışan sayımızı ne kadar çok arttırırsak, sanayimizdeki üretim verimi o kadar artacaktır" şeklinde konuştu.

Eskişehir OSB’de çalışan kadın sayısı artacak

MEGEM’in 2009 yılından bu yana Eskişehir’de yaşanan ara elaman sorununa çözüm sunduğunu aktaran Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, yüzde 98’i bulan istihdam oranı ile dikkat çeken merkezde her yıl 400’den fazla kişiyi eğitip istihdam ettikleri bilgisini paylaştı. Özkaya, “Hedefimiz bu rakamı en kısa sürede yeni yatırımlarla 750'ye çıkarmak. Böylece kadınların eğitim gördüğü sayıda önemli bir artış yaşanacak ve bölgemizde çalışan kadınların oranı da belirgin bir şekilde artacak. Sanayimizin yeni işgücüne özellikle de her alanda çok verimli çalıştıklarını gördüğümüz kadın işgücüne çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.