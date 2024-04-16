Meram Bağı misafirlerini bekliyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Meram Belediyesi tarafından oluşturulan Meram Bağı, 2024 sezonu için kapılarını misafirlerine açtı. Yeni Meram ve Meram Yaka Caddeleri’nin kesişiminde bulunan 18 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen Meram Bağı; içerisinde bulunan üzüm bağı, meyve bahçesi, taş ev ve yazlık çay bahçesiyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

“Meram Bağı misafirlerini en güzel şekilde ağırlamak için bekliyor”

Açıldığı günden bu yana tüm misafirlerini en güzel şekilde ağırlayan Meram Bağı’nın şehrin gözde mekanlarından biri haline geldiğini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bağın ayrıca şehir dışından gelen misafirler için de bir cazibe noktası olduğuna vurgu yaptı. İlçenin köklü tarihini, yeşilini ve zengin kültürünü tanıtmak amacıyla hizmete sunulan bağın güzelliği ile zaman geçtikçe daha çok ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Kavuş, “9 ayrı noktadan oluşan turizm destinasyonumuzun en güzel parçalarından biri olan Meram Bağı kısa zaman içinde en sıcak sohbetlerin en derin muhabbetlerin mekanı haline geldi. Misafirlerimiz pelit ağaçlarının altında kuş sesleri eşliğinde çaylarını, kahvelerini yudumlarken sincapların oyunlarını izleyerek huzurlu saatler yaşama imkanı buluyor. Bunların yanı sıra bağda, kültürümüzü yaşatmak adına yaptığımız pekmez ve bulgur kaynatma etkinliği adeta bir festivale dönüştü. İşte böylesi güzelliklerle donanmış bağımız, 2024 sezonu için kapılarını misafirlerine açtı. Özellikle görmemiş olanlara, buradaki huzuru yaşayanların bu mekandan vazgeçemediğini belirtmek istiyorum. Onları ağırlamak için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.

Meram Bağı hakkında;

Meram Belediyesi tarafından Yeşil Meram’ın aslına uygun şekilde projelendirilen 18 bin metrekarelik Meram Bağı’nın içinde yaklaşık bin üzüm asması ve 200 adet meyve ağacı bulunuyor. Meyve ağaçları arasında bulunan elma, ayva, kiraz, erik, kayısı ve hünnaplar yetiştiği dönemlerde gelen misafirlere ikram ediliyor.

Yine Meram Bağı içerisinde bulunan yazlık çay bahçesi de ziyaretçilerine huzur dolu bir ortam sunuyor. Güzel anlar geçirmek üzere alana gelen misafirler, yazlık çay bahçesinde bir yandan çaylarını yudumlarken diğer taraftan da gedavet güzgarının eşsiz güzelliğinde dinlenme fırsatı buluyor. Meram Bağı’nda kadim Konya medeniyetini yansıtan bir taş bina da inşa edildi. Yapıt tarih kokan görselliği ile misafirlerini bekliyor.