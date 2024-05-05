Meyvenin dört hali Interfresh Eurasia’da yer alacak

İZMİR / EKONOMİ

Bu yıl 5. Kez 26-28 Eylül 2024 tarihlerinde Türkiye’nin en büyük fuar alanı Fuarİzmir’de düzenlenecek olan Interfresh Eurasia Fuarı Tanıtım Toplantısında konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, sektörlerinin tek fuarı konumundaki Interfresh Eurasia Fuarı’nı çok önemsediklerini paylaştı.

İnterfresh Eurasia Fuarı’nın, bugüne kadarki yolculuğuyla uluslararası düzeyde önemli bir marka haline geldiğinin altını çizen Başkan Uçak, “İnterfresh Fuarı’nın, fuarlar kenti İzmir’e ve sektörümüze uzun yıllar hizmet edeceğine, gücümüze güç katacağını düşünüyorum ve çok mutlu ve gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Fuarda temsil edilen sektörler olarak Türkiye genelinde 7,8 milyar dolar, Ege Bölgesi’nde 2,4 ihracat gerçekleştiriyoruz. 2028 yılında Türkiye genelinde 10 milyar dolar, Ege Bölgesi’nde 3,5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmada İnterfresh Eurasia Fuarı büyük katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri’ni 2023 yılında yaptığı 18,3 milyar dolarlık ihracatın yüzde 40’ına tekabül eden 7,3 milyar dolarlık ihracatı tarım sektörlerinin gerçekleştirdiğini dillendiren Başkan Uçak şöyle devam etti: “Bu rakamlar Türkiye’nin tarımsal ürün konusunda liderliğini ortaya koyuyor. Ege Bölgesi ve İzmir’de bu fuarın düzenlenecek olmasının da çok yerinde bir karar olduğu ortaya çıkıyor. Bu sene stant satışlarının ikiye katlanmış olması da bunun en güzel ispatı. Interfresh Eurasia Fuarı’nın uzun yıllar Ege Bölgesi lezzetlerinin vitrini olması için desteğimiz sürecek.”

Türk meyve sebze sektörlerinin vitrini konumundaki Interfresh Eurasia Fuarı’nda 2024 yılında meyvenin taze, kurutulmuş, dondurulmuş ve konserve olmak üzere 4 halinin temsil edileceğini dillendiren Antexpo Fuarcılık Genel Koordinatörü Murat Özer, Ege Bölgesi’nin 4 sektörde de çok güçlü olduğu için bu kararı aldıklarını dile getirdi.

15 market zinciri şimdiden Interfresh Fuarına ziyaretçi olarak kayıtlarını yaptırdı

Antexpo Fuarcılık Genel Koordinatörü Murat Özer, 2023 yılında 9 olan uluslararası ziyaretçi market zincirleri sayısının bu yıl fuara beş ay olmasına rağmen 15’e çıktığı bilgisini verdi. Özer, “Yalnızca market zincirleri değil yurt dışındaki büyük toptancılar, Halciler ve ticaret erbapları yani Traderlar’da bu yıl daha yoğun bir şekilde Interfresh Eurasia Fuarı için İzmir’de olacaklar” şeklinde konuştu.

50'yi aşkın ülkeden alıcılar geliyor

“İhracat projesi olarak başladığımız bu yolculukta geldiğimiz nokta başarılı olduğumuzun göstergesidir” diyen Özer, görüşlerini şöyle sürdürdü; “Interfresh Eurasia geçtiğimiz yıl 44 farklı ülkeden alıcıya ev sahipliği yapmıştı. Büyüyen yelpazesi ile, taze meyve sebze, dondurulmuş ürünler, kurutulmuş ürünler, konserve ürünleri, gıda ve gıda teknolojileri, paketleme ve ambalaj teknolojileri, soğuk hava sistemleri, lojistik ve sektörün tarım teknolojilerinin sergileneceği Interfresh Eurasia Fuarına 50’nin üzerinde ülkeden farklı büyüklüklerde “Alım Heyetleri” bekliyoruz. Bu tablo Interfresh Eurasia Fuarı’nın 7 yılda düzenlediği fuarların ne kadar başarılı bir geçmişi olduğunu ve sektörün bize olan güvenini gösteriyor.”

7 yılda Interfresh kendi sektöründe dünya markası

Interfresh Eurasia Fuarı’nın 7 yılda kat ettiği yolculuk sonucunda meyve sebze sektöründe tanınan ve yabancı alıcılar tarafından Türkiye’de ziyaret edilecek fuarlar listesine alınan bir fuar haline geldiği bilgisini veren Özer; “Yurtdışında yapmış olduğumuz toplantılarda, gerek fuar ziyaretlerinde, gerek acentalarımız aracıyla, gerekse ticaret ataşeliklerimiz ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarda Akdeniz çanağından mal alan bir çok alıcı Interfresh’in tarihini bildiğini ve Eylül ayında takvimlerine ziyaret programlarına aldıklarına şahit oluyoruz. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye'nin de artık bu sektörde dünya fuar takvimine girmeyi başarmış bir fuarı var. En son Nisan ayında Yunanistan’da düzenlenen Freskon Fuarı’nda, Interfresh Fuarı’nın gücünü gördük” diyerek sözlerini noktaladı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Meyve Sebze Mamul Alt Komite Başkanı Deniz Celep, mamul firmalarının fuara katılım sağlamasının önemli olduğunu vurguladı. Fuarların ihracata olumlu katkı sağlaması yanında, kent ekonomilerine de katkı sağladığını vurgulayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, yaş meyve sebze sektörünün de fuarların büyümesine destek olduğunu, fuarların gelen ithalatçı firmalara işletmelerini gösterme olanağı sunduğunu belirtti.