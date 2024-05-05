Adana’nın ihracatı 4 ayda 1 milyar doları geçti

ADANA / EKONOMİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2024 yılı nisan ayı ihracat verilerini değerlendiren Kıvanç, “Nisan 2024 Türkiye geneli ihracat incelendiğinde, Adana’nın yüzde 1.46 pay ile 12’nci sırada yer aldığı görülmektedir. 2024 yılının ilk 4 ayında ise Adana’nın Türkiye’nin toplam ihracatına sağladığı katkı yüzde 1.39 olmuştur” bilgisini verdi.

İlk 4 ayda tekstil lider

2024 yılının ilk 4 ayında Adana’dan yapılan ihracatta tekstil ve hammaddeleri sektörünün 168 milyon 678 bin dolar ile ilk sırada yer aldığını kaydeden Kıvanç," Bu sektörü 165 milyon 842 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 135 milyon 656 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti. Nisan 2024’te Adana’dan en fazla ihracat yapılan ilk üç sektör ise sırası ile; 40 milyon 477 bin dolar ile tekstil ve hammaddeleri, 36 milyon 64 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 33 milyon dolar ile otomotiv endüstrisi oldu” dedi.

En çok artış otomotivde

2024 yılının ilk 4 ayında 25 milyon dolar üzerinde ihracat gerçekleştiren sektörler arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre en çok artış sağlayan sektörün yüzde 118 ile otomotiv endüstrisi olduğunu dile getiren Başkan Kıvanç bu sektörü sırasıyla yüzde 96,4 artış ile iklimlendirme sanayii, yüzde 27,7 ile hazırgiyim ve konfeksiyon sektörlerinin takip ettiğini aktardı.

Kıvanç, Türkiye'nin ihracatından alacakları payı artırmak için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayarak, şu yorumu yaptı: “2024 itibariyle, Türkiye'nin endüstrisinin ilk soluğunu aldığı, tarımın ve sanayinin öncüsü Adana'nın önemi giderek artacak. Yaşanan artış sevindirici ama yeterli bulmuyoruz. Adana, yeni yatırım alanları ve mevcut üretim kapasitesiyle ülkemizin gelişimine en büyük katkıyı sağlayan lider şehirlerden biri konumunda. İnşallah önümüzdeki dönemlerde ihracatımız katlanarak artmaya devam edecek.”