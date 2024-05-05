Özel Bağlar Hastanesi'nden İİBF öğrencilerine EKONOMİ Gazetesi aboneliği hediyesi
Diyarbakır'da faaliyet gösteren Özel Bağlar Hastanesi, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerine 15 adet dijital EKONOMİ Gazetesi aboneliği hediye etti.
Mahir Solmaz / Diyarbakır
Özel Bağlar Hastanesi Başhekimi Dr. Lokman Taş, İktisat Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Songur ve İBBF öğrencileri dijital EKONOMİ Gazetesi hediyesi için bir araya geldiler.
Özel Bağlar Hastanesi Başhekimi Lokman Taş, EKONOMİ Gazetesi'nin farkındalığı ve öğrencilere sunacağı katkıdan yola çıktıklarını söyledi. Taş,"Hastane olarak böylesi sosyal projelerde yer alıyoruz. Şimdilerde yine başta sağlık olmak üzere öğrencilere yönelik projelerimiz var. İktisat Fakültesi öğrencilerimize EKONOMİ Gazetesi'nin çok katkısı olacağına inanıyorum" dedi.
İktisat Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Songur ve öğrencilerde Özel Bağlar Hastanesi yöneticilerine göstermiş olduklarını duyarlılıktan dolayı teşekkür ettiler.