Özel Bağlar Hastanesi'nden İİBF öğrencilerine EKONOMİ Gazetesi aboneliği hediyesi

Mahir Solmaz / Diyarbakır

Özel Bağlar Hastanesi Başhekimi Dr. Lokman Taş, İktisat Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Songur ve İBBF öğrencileri dijital EKONOMİ Gazetesi hediyesi için bir araya geldiler.

Özel Bağlar Hastanesi Başhekimi Lokman Taş, EKONOMİ Gazetesi'nin farkındalığı ve öğrencilere sunacağı katkıdan yola çıktıklarını söyledi. Taş,"Hastane olarak böylesi sosyal projelerde yer alıyoruz. Şimdilerde yine başta sağlık olmak üzere öğrencilere yönelik projelerimiz var. İktisat Fakültesi öğrencilerimize EKONOMİ Gazetesi'nin çok katkısı olacağına inanıyorum" dedi.

İktisat Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Songur ve öğrencilerde Özel Bağlar Hastanesi yöneticilerine göstermiş olduklarını duyarlılıktan dolayı teşekkür ettiler.