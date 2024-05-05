'Alternatif enerji kaynakları üzerine araştırma yapılmalı'

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Nisan ayında ziyaret edilen Milano Mobilya Fuarı ile Hannover Messe Uluslararası Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nı değerlendirdi.

Bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Milano Fuarı’nda İtalya’nın tasarım ihracatıyla öne çıktığını belirten Çakır, “Ziyaretçilerin büyük bölümü buradaki tasarımları ülkesinde uyguluyor. Kimse yeni tasarım peşinde değil. Herkes İtalya’daki tasarımları kabul ediyor. Aynı ürünü Türkiye de yapıyor ancak İtalya 4 kat yüksek fiyata satabiliyor. Bu markalaşmayla mümkün olabilir. Messe Fuarı’nda ise sanayinin 10 sene sonrasını gördük. Organizasyona hidrojen enerjisi damga vurdu. Bu yakıt önümüzdeki süreçte arabalarda, evlerde sıkça kullanılacak. Firmalarımızı şimdiden hidrojen gibi alternatif enerji kaynakları üzerine araştırma yapmaya davet ediyorum” dedi.

Avrupa’nın sürdürülebilirliğe verdiği öneme de dikkat çeken Çakır, “Doğayı, hayvanları, bitkileri takip ediyorlar. Doğanın kendisini dönüştürmesini makinelere nasıl uyarlayabileceklerine çalışıyorlar. Öte yandan yapay zekâyla yaklaşık 750 yeni iş kolunun oluşacağı konuşuluyor. Bu bağlamda kalifiye işçiye çok ihtiyaç olacak. Eğitim sistemimizde dijital yetkinlikleri artıracak metotlar bugünden uygulanmalı” diye konuştu.