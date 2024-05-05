Türkiye’de 3 bin Hollanda sermayeli şirket var

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Hollanda Kraliyet Günü ve Türkiye ile Hollanda arasındaki Dostluk Antlaşması'nın 100. Yılı ile birlikte “Çalışma İş Birliği Antlaşması”nın da 60. yıl dönümü Antalya’da da düzenlenen etkinlikte kutlandı.

Hollanda’nın Antalya Fahri Konsolosu Yıldıray Karaer ev sahipliğinde Grand Park Lara Oteli’nde düzenlenen etkinlik ve Kraliyet Günü’ne, Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliğini temsilen Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvelt ve Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ile Antalya iş dünyası temsilcileri katıldı.

Hollanda’nın Antalya Fahri Konsolosu Yıldıray Karaer etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, “Bu yüzyıl boyunca iki ülke sadece diplomatik bağlarını güçlendirmekle kalmamış, aynı zamanda kültürel, ekonomik, turizm ve sosyal alanlardaki iş birliklerini de geliştirmiştir. Bu dostluk her iki ülke halkı arasında köprüler kurmuş ve ortak değerleri paylaşmanın gücünü göstermiştir” dedi.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvelt de iki ülke arasındaki dostluğun yüzyıllar öncesine dayandığını belirterek, Türkiye'de 3 binden fazla Hollandalı şirketin faaliyet gösterdiğini ve en büyük doğrudan yabancı yatırımcı olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Lintvelt, Hollanda Antalya Fahri Konsolosu Yıldıray Karaer'in Türkiye ve Hollanda arasındaki bağları güçlendirmek için gösterdiği özveri için teşekkür ederek, ortak kültürel faaliyetlerin yanı sıra ticaret ve yatırımla ilgilenen Hollandalı şirketleri desteklemek için mükemmel çalışmalar yapıldığını vurguladı.