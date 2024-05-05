Avukatı talepte bulundu: Dilan Polat tahliye olacak mı?
Kara para soruşturması nedeniyle tutuklanan Dilan Polat'ın kendisini yaralaması sonrası, avukatının Polat'ın tahliyesi için başvurduğu belirtildi. Adli Tıp Kurumu, Polat'ın durumunu inceleyecek.
Kara para aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, cezaevinde sinir krizi geçirip kendisine zarar verdi.
Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Polat'ın avukatının, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunduğu iddia edildi.
Soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa dilekçe verildiği öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Başsavcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın adli tıp kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi.
Savcılığın ayrıca Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istediği öğrenildi.