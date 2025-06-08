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Bursa'da 13 yaşındaki kayıp çocuk üç gündür aranıyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde okula gitmek için evden çıkan 13 yaşındaki Burak Koçak isimli çocuğu arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor.

Haber Merkezi
AA
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Bursa'da 13 yaşındaki kayıp çocuk üç gündür aranıyor
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuğu arama çalışmaları üçüncü gününde 100 kişilik ekiple devam ediyor.

İlçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'nde perşembe gününden beri ulaşılamayan 13 yaşındaki Burak Koçak'ı arama çalışmaları sürüyor.

Koçak'ı arama çalışmaları, AFAD, JAK, jandarma, deniz polisi dalgıç ekibi, UEDAŞ, Yıldırım Belediyesi AKE, NAK, UMKE, ANDA, İNDAK, MAGDER, İHH, KUMDAK'tan oluşan 100 kişilik ekiple yürütülüyor.

Koçak'a ait iz aranıyor

Dron, 5 arama köpeği ve 16 araçla Altıntaş Mahallesi çevresindeki bölgeyi tarayan ekipler, Burak Koçak'a ait ize ulaşmaya çalışıyor.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna ile Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Perşembe günü ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Burak Koçak için arama çalışmaları başlatılmıştı.

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