Hasyurt Tarım Fuarı 8 Mayıs’ta açılıyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde düzenlenecek Hasyurt Tarım Fuarı tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikci, Kumluca Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Özçetinkaya, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Özen katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye olarak tarım sektörüne desteklerinin yeni dönemde de artarak devam edeceğini söyledi. Böcek, şunları kaydetti:

‘’Antalya üretecek, Antalya kazanacak, Antalya üretecek Türkiye kazanacaktır. Üreten ülke güçlü ülkedir. Antalya’nın batısında kalan Kumluca, Demre ve Kaş ilçelerinde yılda 2,5 milyon ton örtüaltı yaş meyve sebze üretimi yapılmaktadır. Yerelden kalkınma projelerimiz ile çiftçinin, üreticinin her daim yanında olduk. Kapalı devre sulama sistemleri, ekipman destekleri, tohum fide fidan destekleri, sulama kooperatiflerine enerji desteği, akıllı tarım uygulamaları gibi birçok projemizle Türkiye’deki belediyelere öncü olduk. Türkiye’nin ilk tarım fuarı Hasyurt Tarım Fuarı’na da önem veriyoruz.’’

ATB ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır da, Hasyurt Tarım Fuarı ile sektördeki yenilikleri, teknolojik gelişmeleri ve en son tarım uygulamaların tanıtılmasını amaçladıklarını belirtti. Çandır, ‘’Fuar, bitki beslemeden gübreye, zirai ilaçtan tohuma ve fideye, sera plastiğinden mekanizasyona kadar tarım sektöründe her alanından katılımcıya geniş bir yelpazede ürün ve hizmetleri sergileme olanakları sunacak” dedi.

Finike portakalı dalında kaldı

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ise, Hasyurt Tarım Fuarı’nın sektörün bütün paydaşlarına büyük katkı sunduğunu kaydetti. Başkan Geyikçi, şöyle devam etti:

‘’İlçemiz dünyaca ünlü bir tarım ürünü olan Finike Portakalının anavatanıdır. Çok değerli portakalımız hak ettiği karşılığı alamamış ve ne yazık ki bu yıl dalında kalmıştır. Bu fuarda en önemli amaçlarımızdan biri de Finike portakalımızın hak ettiği karşılığı bulmasını sağlamaktır. Bunun için fuarımızda üreticilerimizi yeni teknolojilerle buluşturarak Finike portakalımızı katma değerli bir ürüne dönüşmesini sağlamak istiyoruz.”

Hasyurt Tarım Fuarı ilk gününde Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım moderatörlüğünde “Söz Çiftçide Programı” düzenlenecek. 9 Mayıs’ta Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde budamadan, hastalıklar ile mücadeleye, fizyolojiden reçel yapımına kadar birçok bilginin sunulacağı “Narenciye Yetiştiriciliği” paneli gerçekleştirilecek.

ATB Basın Danışmanı Vahide Emel Yanık moderatörlüğünde bölgedeki ziraat odası başkanlarının katılımıyla “Batı Antalya Tarımı” panelinde bölgenin sorunları ele alınacak.

Fuarın üçüncü günü de Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel moderatörlüğünde “Tarım GES Uygulamaları” paneli düzenlenecek.