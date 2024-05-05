İhracatçı ve turizmci açısından zor bir döneme giriliyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Finans Derneği Onursal Başkanı ve Corendon Grup Finans Danışmanı Batuğhan Karaer, son yerel seçimlerin ardından ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede daha etkin bir konuma geldiğinin açıkça görüldüğünü, bu etkiyi ve buna bağlı zorlukları, Nisan ayı itibarıyla sıkılaştırma politikalarının etkisiyle birlikte daha fazla hissetmeye başlandığını kaydetti. Karaer, şöyle devam etti:

‘’Büyümenin yavaşlaması, kredi faizlerindeki artışlar ve kredi olanaklarının daralması gibi faktörler, maliyet artışlarına rağmen Türk lirasının değer kazanmasıyla ihracatçılar ve turizmciler için zorlukların artacağı bir döneme girildiğini gösteriyor.’’

Şirketlerin üst düzey yöneticileri ve finans yönetimlerinin, gelecek aylarda enflasyon, döviz kuru ve faiz oranları gibi konularda nasıl bir seyir izleneceğini analiz etmeye çalıştıklarına dikkat çeken Karaer, şöyle konuştu:

‘’Özellikle dış ticarete dayalı sektörler, döviz kurlarının seyri konusunda son derece hassas bir durumda. Mart ayında yaşanan hızlı döviz kuru artışının Nisan ayında yavaşlaması, hatta durma noktasına gelmesi normal karşılanabilir. Ancak, önümüzdeki aylardaki gelişmeler oldukça kritik. Aylık bazda yüzde 1,5 ila yüzde 2 arasında bir döviz kuru artışı bekleniyor. Bu durumu dikkate alarak, yılsonunda Dolar/TL kuru için 37-38 bandını, Euro/TL kuru için ise 40 seviyelerini öngörüyorum. Bölgesel ve küresel siyasi gelişmeler, dış ilişkiler, enerji maliyetleri gibi faktörlerin enflasyon üzerindeki etkisi de göz ardı edilmemeli.’’

Önümüzdeki dönemin birçok kesim için zorlu bir yıl olacağı gibi göründüğünü vurgulayan Batuğhan Karaer, ‘’Ancak ekonomi yönetimi, bu zorlukları aşma konusunda kararlı bir duruş sergiliyor. Umarız ki bu çaba, tek haneli enflasyon, düşük faiz ve istikrarlı bir ekonomik ortamın sağlanmasıyla sonuçlanır. Mayıs ayından itibaren enflasyonda düşüş bekleniyor. Ana eğilimi doğru şekilde görebilmek için ise birkaç ay daha geçmesi gerekecek’’ dedi.

Ekonomi yönetiminin olası başarısını Eylül ayına doğru daha net bir şekilde değerlendirebileceğine dikkat çeken Karaer, sözlerini şöyle tamamladı:

‘’Rating kuruluşları nezdinde de not artırımlarının gelmesini bekliyoruz. Uluslararası finans kuruluşlarının raporlarında Türk lirasının değerleneceği yönünde görüşlere yer veriliyor. Birçok yatırımcı döviz yerine Türk lirasına geçmede kararsız. Dövizden çıkıp uzun vadeli Türk lirası mevduata geçmeyi düşünenler, gelecek dönemlerde enflasyonun ve ardından faizlerin daha da artmasından endişe duyuyorlar. Ekonomi yönetimi başarılı olursa da enflasyon ve faizlerin düşmesi, yüksek faizle mevduat yapanların reel getiri elde etmesini sağlayacak. İki seçenek arasında kalan yatırımcıların uzun vadeli kararlar almak yerine, önümüzdeki 3 aylık dönemdeki gelişmelere göre harekete etmesinde yarar var.’’