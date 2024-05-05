DSO, Türkiye’nin en mutlu işyerleri listesine giren ilk STK oldu

DENİZLİ

Happy Place to Work tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen “Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri” araştırması tamamlandı.

Farklı sektörlerden alanında marka olmuş lider şirketler katıldığı araştırmada aday şirketlerin “insan yönetimi” uygulamaları bağımsız bir bilim kurulu tarafından değerlendirildi. Liste puanı, anket sonuçları yüzde 50, insan yönetimi uygulamaları yüzde 50 oranında ağırlıklandırılarak hesaplandı ve sektörlerinde en yüksek puan alan 50 şirket, Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri listesine girmeye hak kazandı.

DSO, Wellbeing Index’ten 89, HR Check’den 70 olmak üzere ortalama 80 puan alarak; “Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülü”nü almaya hak kazandı. DSO, 3 yıldır gerçekleştirilen araştırmada, listeye dahil olan ilk STK oldu.

DSO’nun yolculuğunda iş birliği ve insan odaklı yaklaşımın önemine vurgulayan Kasapoğlu, “DSO olarak mutlu çalışanların başarı için kritik bir faktör olduğuna inancımızı her zaman yüksek tuttuk. Başarılı bir işletme için sadece rakamlar ve grafikler yeterli değil. Başarımızın sırrı, insan odaklı yaklaşımda yatıyor. İş yerindeki her bir çalışanımızın sosyal, kişisel ve mesleki gelişimine önem veriyoruz. Çalışanlarımızın mutluluğunu artırmak için çeşitli programlar ve faaliyetler düzenliyoruz. Şeffaf iletişim ve adil bir çalışma ortamı oluşturmak, öncelikli hedeflerimiz arasında” dedi.

Kentin diğer kurumlarına örnek olacak

Türkiye’de kadın istihdamı oranında ikinci il olma başarısını yıllardır sürdüren Denizli’de Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri araştırmasında yer almanın, sadece DSO için değil, diğer kurumlar için de önemli bir adım olduğunun altını çizen Kasapoğlu, “Geçtiğimiz mart ayında yayınladığımız Eşitlik Politika Belgesi, yıl sonunda uyguladığımız çalışan memnuniyet anketleri sonuçlarına göre yaptığımız iyileştirmelerle birçok yenilikçi çalışmaya imza atmanın yanı sıra ekip olmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Gelecekte de çalışanların mutluluğunu ve refahını ön planda tutmaya devam edeceğiz. Özellikle kadın iş gücüne katılımını önemseyen perspektifi sürdürmeye kararlıyız. Hep birlikte, daha mutlu, daha başarılı ve daha güçlü bir gelecek inşa etmek için kararlı bir şekilde çalışacağız” diye konuştu.