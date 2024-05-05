DENİB’den günlük ihracat rekoru

DENİZLİ

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, nisan ayında 9 günlük bayram tatili olduğunu hatırlatarak buna rağmen geçen yılki değerlere ulaşmanın önemli olduğunu kaydetti.

Öte yandan 5 Nisan Cuma günü ulaşılan 40 milyon dolarlık ihracat rakamının 2024’ün en yüksek değeri günlük değeri olduğunu ifade eden Memişoğlu “Denizli'nin nisan ayı ihracatını ülke bazında değerlendirdiğimizde zirvede bulunan İngiltere'ye ihracatımız yüzde 11. 5 artışla 40 milyon dolar olarak kaydedildi. Nisan ayında Denizli’den Fas’a yapılan ihracat yüzde 126, İspanya’ya yapılan ihracat yüzde 41 oranında artışla dikkat çekti” dedi.

Değerlendirmesinde DENİB olarak uluslararası finans piyasalarında yaşanan gelişmeleri de sürekli ve yakından takip ederek ihracatçıya bilgi akışını sürekli hale getirdiklerini hatırlatan Memişoğlu, “21-25 Mayısta dünyanın en önemli ev tekstili organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Hometex Fuarı’nda Denizli’den de 100’ün üzerinde firma ile fuarda katılımcı olarak yer alarak ürünlerimizi alıcıların beğenisine sunarken DENİB olarak a 60 metrekarelik stant alanımızla Hometex Fuarı’nda yer alacağız” diye konuştu.

Metamorphosis Projesi bilgilendirme toplantısı

Memişoğlu, uluslararası uygulamalara uyum ve çevre dostu çözümler önererek Türkiye'deki hazır giyim ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen ve 2022 yılından bu yana devam eden Metamorphosis dijital dönüşüm toplantısına ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.

Memişoğlu, “Tasarımdan Üretime: Türkiye'de Hazır Giyim Sektöründe Dijital Dönüşüm” temasıyla yürütülen proje kapsamında 9 Mayıs 2024 Perşembe günü Denizli İhracatçılar Birliği Hizmet Binasında bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yapacağız. Özellikle dijital dönüşüm konusunun her geçen gün daha da önem kazandığı son dönemde, bu toplantıyı çok önemsiyoruz” dedi.