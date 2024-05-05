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Martta 673 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığı'nın mart ayında 673 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Martta 673 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
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Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında martta 673 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, mart ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, martta 673 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 5 hariçte işleme izin belgesi ile 23 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 31 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

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