Tarsus, ortak akıl etrafında birleşecek

TARSUS / EKONOMİ

Tarsus Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Murat Kaya, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke ve meclis üyeleri, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tarsus’un kalkınarak daha çağdaş bir kent olması için Boltaç’a tam destek sözü veren TTB Meclis Başkanı Murat Kaya, “Tarsus ortak paydasında üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Kentimizin ticaretini, ekonomisini ve sosyo kültürel alanda toplumsal hayatını da içine alan gelişmelerde elimizi taşın altına koyacağız. Ortak akılla hareket etmek kentimizin faydasına olacaktır. Borsamız geçmişten bugüne kadar kurum, kuruluş, meslek odalarıyla ortak akılla hareket etmiştir. Sosyal, ekonomik ve stratejik konularda ortak projeler hazırlayıp kentimize büyük faydalar sağlayabiliriz” dedi.

Önceliklerinin il kimliği kazanmak olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Ali Boltaç ise bu konuda her kesimin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, “Aynı şekilde tarım ve sanayi ikilisinin yaratacağı ekonomik sinerji de diğer ağırlıklı önceliğimiz. Bu konularda yalnız bırakılmayacağınıza inanıyorum. STK ve meslek odalarının katkıları bir belediyenin daha iyi hizmet vermesinde önemlidir. Çünkü belediyenin hizmetleri tek başına bir yere kadar ulaşır. Bu makam hizmet makamıdır. Her kesime adaletli yaklaşıp el ele verdiğimiz zaman çalışmalar daha hızlı ivme kazanıp daha güzel noktalara taşınacaktır” şeklinde konuştu.