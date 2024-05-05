BOTAŞ, Silivri ve Tuz gölü yenilenebilir enerji yatırımını büyütüyor

ANKARA (EKONOMİ) - Her iki tesise depolama yanında, kendi bölgelerinde yenilenebilir enerji üretiminde de yatırım yapıldığını ve çevreci enerji tükettiklerini kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yatırımları da artıracaklarını kaydetti.

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nde 4.2 MWe gücündeki rüzgar enerjisi santraline (RES) ilave olarak yine 4,2 MWe gücünde yeni bir RES kurma kararı aldıklarını duyuran Bakan Bayraktar, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisinde de 3 MWe güçteki güneş enerjisi santraline (GES), ilave 30 MWe güç yatırımı yapılacağını bildirdi. Bakan Bayraktar, “Silivri ve Tuz Gölü doğal gaz depolama tesislerimiz, hem çevreci uygulamalarıyla hem de enerjisini karbonsuz, yenilenebilir enerjiden karşılamasıyla Avrupa'da örnek tesislerden. Bu yıl yapacağımız ilave yatırımlarla RES ve GES kapasitelerini de artırmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.