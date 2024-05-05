DİOKİ 80 milyon dolarlık ABS yatırımına başlıyor

Eray ŞEN / ADANA

Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde kristal polistriren (GPPS) ve genleşebilir polistiren (EPS) üreten şirket, son yıllarda yeni yatırımlarına hız verdi.

Dioki’nin, iki yıl önce başlattığı ve tamamlanma aşamasına gelen 40 milyon dolarlık yeni tesisiyle birlikte yıllık GPPS ve HIPS kapasitesi 120 bin tona çıkacak, EPS ile birlikte toplam polistiren üretim kapasitesi 135 bin ton olacak. Şirketin, sıradaki yatırım planı ise yüzde 100’ü ithal edilen ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren) adlı petrokimya ürününü Yumurtalık’ta üretmek.

Dioki Petrokimya Sanayi A.Ş. CEO'su A.Sefa Küçükboyacı, mevcutta EPS ile GPPS üreten tesislerine ek olarak ikinci fabrikayı haziranda devreye alacaklarını, hemen ardından da ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren) üretimi için çalışmalara başlayacaklarını söyledi. EKONOMİ’ye konuşan Küçükboyacı, otomotiv, küçük ev aletleri gibi endüstrilerde kullanılan ve daha sağlam bir plastik malzemesi olan ABS’de Türkiye’nin tamamen dışa bağımlı olduğunu belirterek, “Ülkede ABS tüketimi 2022’de 135 bin ton iken 2023’de 165 bin tona çıkmış. Son yıllarda tüketimi en hızlı artan petrokimya ürünleri arasında yer alıyor. Arzı oldukça, kullanımı daha hızlı artıyor. Birkaç sene içinde 200 bin tona yaklaşır” dedi.

ABS üretim tesisini, mevcut fabrikaların yanındaki 30 dönüm üzerinde kuracaklarını aktaran Küçükboyacı, “Yaklaşık 80 milyon dolar maliyetli bu yatırımı da yine kendi öz kaynaklarımızla hayata geçireceğiz. Bu yatırım Türkiye’nin cari açığının azaltılması anlamında da büyük önem taşıyor. Tamamı ithal edilen ABS’de, tesisimizin devreye girmesiyle, yurtiçi ihtiyacın yüzde 50’sini karşılayabileceğiz. Bu da cari açığı 30-40 milyon dolar azaltır” ifadesini kullandı. Küçükboyacı, ABS ürün lisansı için en iyisini aradıklarını sözlerine ekledi.

Avrupa petrokimya sektöründen çıkıyor

Çevresel baskılardan dolayı Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda petrokimya alanından çıkıldığına dikkat çeken Küçükboyacı, “Daha niş ürünlere yöneliyor, yüksek teknoloji ürünlerine geçiyorlar. Daha önce tekstil sektöründe yaşandığı gibi, petrokimyadan da yavaş yavaş çıkıyorlar. Önümüzdeki süreçte sektöre Uzakdoğu ve Ortadoğu hakim olacak” yorumunu yaptı.