Narenciyede ‘Greening’ hastalığı alarmı: Üretim bitebilir

ADANA/EKONOMİ

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde narenciye üretimini yok eden Greening (HLB veya Yeşillenme) hastalığını yayan vektör böceklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) görüldüğünü, Türkiye’ye de bulaşma tehlikesine karşı ciddi önlemler alınması gerektiğini bildirdi.

“Türkiye’ye gelirse narenciye üretimi biter!”

Yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın KKTC’den ithal edilen ürünlere ‘fumigasyon’ ve feribotla gelen araçlara ilaçlama önlemi aldığını, ancak bunun yeterli olmayabileceğini ifade eden Doğru, “Bu vektör böcek ülkemize girerse Türkiye’nin narenciye üretimi biter” ifadesini kullandı.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı, bu konuda alınması gereken önlemler hakkında şunları söyledi:

“Bakanlık bünyesinde üretici temsilcilerinin de içinde olacağı teknik bir komite oluşturulmalı. Adana, Mersin, Hatay, İzmir ve Muğla’da danışman ziraat mühendisleri ve üreticilere bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli. Bu hastalıkla mücadelede tecrübeli ülkelerden teknik destek ve bilgi alınmalı. Vektör böceğin görüldüğü ülkelerden gelen meyve, sebze ve canlı organizmalara kısıtlama getirilmeli. Vektör böcekle mücadele için yeterli zirai ilaç ve izleme tuzağımız var mı, belirlenmeli. Akdeniz Meyve Sineğinde yapıldığı gibi narenciye bölgelerinde gerekirse entegre vektör böcek mücadelesi yapılmalı. Yerel yönetimler de mücadelede görev almalı. Erken uyarı ve izleme için tüm narenciye bölgelerine tuzak asılmalı ve düzenli kontrol sağlanmalı. Bu sorun sadece narenciye üreticisinin değil; üreten, pazarlayan, ihraç eden ve tüm tüketicilerimizle beraber bir ülke ekonomisi sorunudur, mücadeleye bu bilinçle yaklaşılmalıdır. Tarım Bakanlığımızın önderliğinde, bürokratı, çiftçisi, ziraat mühendisi, akademisyeni ve tüm STK’ları ile bu mücadelede beraber olmalıyız.”