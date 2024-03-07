ESRA ÖZARFAT

BURSA - AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, proje tanıtım lansmanını Crowne Plaza’da yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile milletvekilleri, siyasiler ve vatandaşların katıldığı lansmanda konuşan Çolak, ilçede kuracakları bilim ve teknoloji merkeziyle Nilüfer’i Bursa’nın silikon vadisi haline getireceklerini söyledi. Celil Çolak, “Projelerimizden biri de bilim ve teknoloji merkezidir. Nilüfer Bursa'nın silikon vadisi olacak. Başta üniversitelerle, ilgili kurumlarla yapacağımız iş birliğiyle yeni teknolojinin kuluçka merkezini kazandıracağız. Bu eğitim merkezini, gençlerin ve çocukların ayağına getireceğiz. Yine diğer projemiz Nilüfer Kongre ve Kültür Merkezi. Böylece Bursa'nın uluslararası kongrelere ev sahipliği yapan yeni cazibe merkezi olacak. Diğer projemiz teknoloji atölyesi. Dikkat ederseniz hep gençlerle ve çocuklar var. Çocukları erken yaşta bilimi sevdirecek yeni atölyeler ve bilim merkezlerini kazandıracağız” dedi.

“Değiştir Nilüfer” sloganıyla yola çıktıklarını belirten Çolak, göreve geldiklerinde Nilüfer’in daha kapsayıcı politikaların hayata geçtiği bir yaşam alanı olacağını söyledi. Çolak; “Bu kapsayıcılık şefkati, huzuru büyütecek, kalkınma, istikrar, ulaşım ve hizmetlere erişimi yükseltecek” diye konuştu. Çolak, eğitim, kültür, spor alanında hayata geçirecekleri projeleri tanıtırken, özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarına önem vereceklerini vurguladı. Celil Çolak, “Yenilenilebilir enerji yatırımlarını tüm belediye hizmetlerini dikkate alarak yatırım alanlarını elimizden geldiği kadar genişleteceğiz. Bir diğer proje, Nilüfer Tarım ve Araştırma ve Eğitim Merkezi. Nilüfer'in köylerinde katma değer üreten, tarım ürünü geliştirilmesi süreçlerinde belediye aktif rol oynayacak. Bilimsel merkezler açarak tarımın tüm aşamalarını destekleyeceğiz. Öte yandan tarım elverişli, topraklarını, kamu topraklarımızı korumak için de her türlü tedbiri alacağız” açıklamasını yaptı. Kurulacak Nilüfer Eğitim Akademi ile kadınlar, engelliler, öğrenciler için finansal okur yazarlıktan yapay zeka ve dijital oyun programlamaya kadar pek çok alanda zengin içeriklerle eğitimler verileceğini anlatan Çolak, planlanan İstihdam ve Kariyer Merkezi ile sanayi bölgelerinin yoğun olduğu Nilüfer’de hem istihdamı hem de girişimciliği destekleyeceklerini duyurdu.