“Nilüfer’de büyüyen bir belediye devrediyoruz”

Takip Et

ALİ ŞAHİN/BURSA

Nilüfer’deki görev süresinin sonuna yaklaşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 5 yıllık süreçte hayata geçirdiği projeleri ve yaptığı çalışmaları anlatarak Nilüfer Belediyesi çalışanları ve Nilüferli vatandaşlara veda etti. Bir belediye başkanı olarak son kez basın mensuplarının karşısına çıktığını belirterek sözlerine başlayan Erdem, “Nilüfer’e 20 yıldır hizmet etmekten gururluyum. Bunun son 5 yılı hepimiz için çok zor geçti. Malum süreçler; ekonomik kriz, pandemi ve deprem… Bu süreçte elbette hizmet önceliklerimiz değişti ama her şeye rağmen söz verdiğimiz projelerin neredeyse yüzde 90’ını gerçekleştirdik. Bütün ülkeyi saran ekonomik kriz sürecinde kaynaklarımızı doğru kullanmaya çabaladık. Kamu çıkarı gözeten bir yaklaşımla ve tasarruf kültürünü hayata geçiren düzenlemelerle, bütçe yönetimi açısından da bu süreçten başarıyla çıktık. Örnek vermek gerekirse; yap-işlet-devret modeliyle kente kazandırılan ancak özel sektörün uyguladığı fiyatların yüksekliği nedeniyle zaman zaman vatandaşların eleştirilerine konu olan Nilüfer Nikah Evi ve Nilüfer Belediyesi Kapalı Otoparkı’nı kamulaştırdık. Tasarruf konusunu çok önemsedik. Bu dönem taşeron firmalara yaptırılan bazı hizmetlerde değişikliğe giderek, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması adına araç parkımızı genişlettik. Böylelikle daha önce araç kiralama yoluyla yapılan çalışmalardan yüzde 78 oranında tasarruf sağlandı” dedi.

“Borç dengemizi düzene soktuk”

Alternatif enerji kaynaklarına yönelerek hem iklim dostu, hem de tasarruf sağlayan düzenlemeler yaptıklarını da belirten Erdem, “Fosil yakıt kullanmak yerine elektrikli araçlara yöneldik. Güneş Enerjisi Santralimizi devreye sokarak kendi elektriğimizi üretmeye başladık. Yakıt giderlerimizden tasarruf sağlayacak bu düzenlemelerin dışında; yeni parklarımızın aydınlatmasında yeni nesil led aydınlatma ürünleri kullandık. Peyzaj bitkilerimizi satın almak yerine seralarımızda kendimiz yetiştirerek, kompost uygulamalarımızla çevreci bir dönüşümü gerçekleştirdik ve tarım alanlarımızda bu gübreyi kullanarak uzun vadede tasarruf getiren düzenlemeleri hayata geçirdik” diye konuştu.

2019 yılında göreve geldiğinde belediyenin borcunun bütçeye oranının yüzde 82,3 olduğunu ve bu rakamı yüzde 16’ya kadar çektiklerini belirten Turgay Erdem, “Bu dönem sanayi bölgelerinden gelen vergiler ve katı atık bedeli gibi çok önemli bütçe kayıplarımız olmasına rağmen, borç dengemizi düzene sokarken yatırım bütçemizi artırmış olduk. Yani, borcu azalırken yatırımları büyüyen bir belediye devrediyoruz. İklim krizi ve gıda krizinin tüm dünyanın geleceğini tehdit ettiği bir dönemde Nilüfer’de tarımsal üretim ve iklim krizi konularında farkındalık yaratacak çok şey yaptık. Her bireyin çözümün bir parçası olması için her yaştan insanı ama özellikle de geleceğin asıl sahibi olan çocukları sürece dahil ettik. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına imzasını atacak olan çocuklarımızı geleceğe hazırlamak da her zaman öncelikli konularımız arasında oldu” dedi.

Erdem ayrıca yaptıkları vatandaş memnuniyet anketinde ilçede yaşayan vatandaşların yüzde 82’sinin Nilüfer’de yaşamaktan mutlu olduğu verisine ulaştıklarını belirtti. Erdem’in konuşmasının ardından 5 yıllık görev süresinde hayata geçirdiği projelerin anlatıldığı tanıtım filmi salondaki ekranlarda yayınlandı.