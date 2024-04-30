30 Nisan 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 30 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

30 Nisan akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?

30 Nisan 2024 pazartesi günü benzin ya da motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

30 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa

Benzin Fiyatı: 43.65 TL/L

Motorin Fiyatı: 41.07 TL/L

LPG fiyatı: 22.47 TL/L

İstanbul Anadolu

Benzin fiyatı: 43.56 TL/L

Motorin fiyatı: 41.00 TL/L

LPG fiyatı: 21.93 TL/L

Ankara

Benzin Fiyatı: 44.51 TL/L

Motorin Fiyatı: 41.97 TL/L

LPG fiyatı: 22.37 TL/L

İzmir

Benzin Fiyatı: 44.79 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.24 TL/L

LPG fiyatı: 22.01 TL/L

Adana

Benzin Fiyatı: 45.14 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.62 TL/L

LPG fiyatı: 22.24 TL/L