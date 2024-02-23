ESRA ÖZARFAT

BURSA – AK Parti Bursa Nilüfer Başkan Adayı Celil Çolak vizyon projelerini Hotel Gold Majesty Otel’de düzenlediği basın toplantısında anlattı. Nilüfer ilçesinde artık sanayi yapılanması istemediklerini ifade eden Celil Çolak, “Nilüfer’de sanayi bölgesi yapılacak alanımız kalmadı ama bazı kişiler Özlüce, Alaaddinbey ovasını sanayi bölgesi haline getirdiler. Nilüfer’in sanayi bölgesine doyduğunu düşünüyorum. Bir santimetrekare toprağın 100 bin yılda oluştuğunu bilen bir Anadolu çocuğuyum. Birinci sınıf tarım arazisi olan ovaya sanayi olmaz. 3’üncü 4’üncü sınıf arazilerimiz var. Oralarda yapılabilir” dedi. Çalı – Kayapa yolu üzerindeki tarım arazilerinde oluşan ruhsatsız fabrika binalarının yıkımına ilişkin sorulan bir soruya da Çolak, yıkım kararları alınmasına rağmen ertelemeler olduğunu söyledi. Üzerine cüruf dökülen toprağın tarım özelliğini kaybettiğine işaret eden Celil Çolak, inşaat alanlarından çıkan verimli toprakların bu alanlarda yeniden değerlendirilerek tarım vasfını yeniden kazandıracaklarını aktardı.

Akıllı teknolojiler ve dijitalleşmenin akıllı kentler oluşturulmasını zorunlu hale getirdiğine vurgu yapan Çolak, “Kent teknolojilerinin entegrasyonu, enerjinin üretimi ve depolanmasındaki akıl almaz değişimler geleceğin şehirlerine dair bize birtakım işaretler veriyor. Dolayısıyla şehirler dünyadaki hızlı değişime ayak uyduran, cesur, bilimin ve teknolojinin gereklerini yerine getiren, insan öncelikli, hizmet odaklı bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyuyor. Biz buna gerçek belediyecilik vizyonu diyoruz. Akıllı teknolojiler ve güncel yaklaşımlarını harmanlayarak problemlerinin çözüldüğü, yeni nesil teknolojilerin belediye hizmetlerine dahil edildiği bir Nilüfer hayal ediyoruz” dedi. Son 20 yılda Nilüfer’in değişime ayak uyduramadığını belirten Celil Çolak, belediye hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanılmasına öncelik verilen, nitelikli iş gücü oluşturma ve kalkınma için girişimcinin desteklendiği bir Nilüfer planladıklarını anlattı. Çolak şöyle konuştu: “Sürdürülebilir şehirleşme modeli ile depremin yanı sıra küresel iklim değişikliğiyle artış gösteren sel, su stresi, tarımsal kuraklık gibi afet ve etkilere karşı dirençli, sosyal ve ekonomik riskler başta olmak üzere her türlü kırılganlığa karşı güvenli bir Nilüfer hayal ediyoruz.”

Celil Çolak’ın projeleri arasında Nilüfer Kent Meydanı, Bilim ve Teknoloji Merkezi, İnovasyon ve Kuluçka Merkezi, Deneyap ve Teknoloji Atölyesi, 7/24 Kreş ve Bakımevi, temiz ve yenilenebilir enerji yatırımları, Tarım Araştırma ve Eğitim Merkezi, Özel Eğitim ve Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz tatil Köyü, kitap kafeler, Gençlik ve Bilim Akademisi, Eğitim Akademisi, Enderun Mektebi, istihdam ve Kariyer Merkezi, öğrenci yurtlarıkültür ve sanat festivali1923 Cumhuriyet ParkıDoğal yaşam ve Sağlık Köyü, Kent Tarihi Müzesi, Çocuk Müzesi, Spor Akademisi, aile ve çocuk kampı, semt pazarları, bölgesel tanzim satış marketleri, sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile kadın girişimcilerin desteklenmesine yönelik projeler yer alıyor.