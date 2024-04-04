OEDAŞ, sokaktaki can dostları unutmadı

ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan ve ana faaliyet alanının yanı sıra kültür varlıklarının korunmasından iklim kriziyle mücadeleye kadar pek çok alanda sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde can dostları unutmadı. Sokak hayvanlarının yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2021 yılından bu yana Can Dostlar sosyal sorumluluk projesini yürüten şirket, 4 Nisan’da iki ayrı etkinlik düzenledi.

OEDAŞ’ın düzenlediği ilk etkinlik kapsamında beş ildeki il müdürlüklerini ziyaret eden vatandaşlara birer paket mama hediye edilerek, sokak hayvanlarının zorlu yaşam koşullarına yönelik farkındalığın artmasına katkı sağlandı. OEDAŞ çalışanları ise bulundukları illerde düzenledikleri etkinlik ile şehirlerin farklı noktalarında can dostları besledi.

“Projeyi saha çalışanlarımız önerdi”

Can Dostlar sosyal sorumluluk projesi kapsamında üç yıldır aralıksız olarak sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Can Dostlar, pandemi dönemindeki kısıtlamalarda sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarının karşılanmadığını fark eden saha çalışanlarımızın önerisiyle hayata geçirdiğimiz bir sosyal sorumluluk projesi. İlk etapta besleme ile başlayan projemiz, zaman içerisinde STK ve yerel yönetimlerin de desteğiyle hızla büyüdü. Şu anda sokak hayvanlarının beslenme, barınma, kısırlaştırma, bakım ve tedavi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. HAYTAP ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz projemiz ile bu zaman kadar 10 tonu aşkın mama dağıtımı gerçekleştirdik. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Afyonkarahisar Belediyesi’ne ise tıbbi cihaz desteğinde bulunarak tedavi odaları açılmasını sağladık. Bu zamana kadar bu iki tedavi odasında 3 binden fazla kısırlaştırma operasyonu yapıldı, beş binden fazla sokak hayvanının ameliyat ve diğer tedavileri gerçekleştirildi. Ayrıca eski direkler gibi hurdaya çıkan malzemelerimizi de dönüştürerek sokak hayvanları için kulübeler yaptık. Tüm bu çalışmaları okullardaki seminerlerden şehirlerimizde düzenlenen etkinliklere kadar içinde yer aldığımız her buluşmada anlatıyor, farkındalığı artırmak için çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi İl Müdürlüklerimizde mama paketi hediye etmemiz de tüketicilerimiz tarafından yine ilgi ve takdirle karşılandı. Kendilerine ilgileri ve duyarlılıkları için teşekkür ederiz” dedi.

İki uluslararası ödüllü proje

Can Dostlar sosyal sorumluluk projesi geçtiğimiz yıl iki uluslararası ödüle layık görüldü. OEDAŞ bu projeyle İngiltere’nin en prestijli ödüllerinden biri olan Best Business Awards’ta Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde En İyi İşletme ödülünün sahibi oldu. Proje ayrıca Stevie International Business Awards’ta, Avrupa'da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı kategorisinde altın ödüle layık görüldü.