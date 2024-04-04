Malatya’nın yeni başkanı Sami Er, görevine başladı

MALATYA / EKONOMİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Sami Er, belediye binasında düzenlenen törenle görevine başladı. Başkanlık mührü ve şehrin anahtarını Genel Sekreter, Latif Okyay’dan teslim alan Başkan Er, rengi ne olursa olsun tüm Malatya’nın belediye başkanı olacağını söyledi.

Yeni dönemdeki en önemli hedeflerinin kentin yeniden depremden önceki haline dönmesi olduğunu söyleyen Er, “Çok verimli bir seçim dönemi geçirdik. Ben artık tüm Malatya’nın belediye başkanıyım. Bize oy versin vermesin, biz tüm Malatya’nın belediye başkanı olacağız. Malatya halkının oylarıyla emanet ettikleri şehrimize sahip çıkacağız. Emanete ihanet edilmesine asla müsaade etmeyeceğim. Malatya’ya çok çalışacağımıza yönelik söz verdik. Ben ve ekibime durmak ve yorulmak yasaktır. Bunun lafta olmadığını da herkes görecek. Emanete sahip çıktığımızı, nasıl bir çalışma performansı sergilediğimizi, herkes görecek” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan da kentin en zor zamanlarını yaşadığına dikkat çekti. Şehrin depremden sonra hala yoğun bakımda olduğunu ifade eden Abduraahman Babacan, “Malatyamızı ayağa kaldırmak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Şehrimizin hem fiziken hem sosyolojik olarak hem de psikolojik olarak toparlanmaya ihtiyacı var. Önümüzdeki dönemde Büyükşehir Belediye Başkanımızın koordinasyonunda merkez ilçe belediyelerimiz ve diğer ilçe başkanlarımız ile birlikte ve işin Ankara ayağını da bizler sonuna kadar takip edeceğiz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca biz Ankara’nın bütün kaynaklarını da, Ankara’daki bütün gücümüzü de Malatya’ya bir pozitif ayrımcılık olarak sunulması için harcayacağız” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, törenin ardından kent merkezine inerek esnaflarla bir araya geldi. Esnafların sorunlarını dinleyen Başkan Er, çözüm için önümüzdeki günlerde yeni projeler geliştireceklerini söyledi.