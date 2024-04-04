İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Dünyada dijitalleşme, yapay zeka, yenilenebilir enerji, nörobilim ve doğanın sanatına gibi konularda yaşanan son gelişmeler, TEDx (Teknoloji Eğlence, Tasarım) Programı kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) masaya yatırılacak. Etkinlikte gençler teknolojiyi eğlenerek tasarlayacaklar ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunacaklar.

Yaşam Ağacı teması ile 25 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan TEDx Izmir Institute of Technology’nin resmi organizatörü Meryem Balcı, İYTE’nin 32 yıllık tarihinde bu etkinliğe ilk kez ev sahipliği yapacağını belirtti. Balcı, etkinlikte "Paylaşmaya Değer Fikirler" sloganıyla doğru yaşam çizgisini, doğru soruları sormayı ve doğru adımları atmayı teşvik etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Sürdürülebilirliğin öne çıkması ile yenilenebilir enerji, yapay zeka ve dijitalleştirme konularının önem kazandığını, bu konularda dünyanın dört bir yanından uzman isimleri İYTE yerleşkesinde ağırlayacakları dile getiren Balcı, “Başta İYTE’nin ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından verilmiş 100’ün üzerinde ödülü ve 500’ün üzerinde bilimsel makalesi bulunan Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran olmak üzere, Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO) Installation Grant desteğini almaya hak kazanan bilim insanı Dr. H. Atakan Ekiz, ve veri bilimi ve makine öğrenmesi odaklı uluslararası makaleleri bulunan Doç. Dr. Şebnem Özdemir’in de katılacağı TEDx Izmir Institute of Technology hazırlıklarına tam gaz devam ediyor” şeklinde konuştu.

İYTE, Ar-Ge projelerine yenilerini ekleyecek

İYTE’nin 32 yıllık tarihi boyunca TÜBİTAK SAN-TEZ, Avrupa Birliği, Devlet Planlama Teşkilatı gibi önemli kuruluşlar tarafından desteklenen yüzlerce araştırma projesine ev sahipliği yaptığını söyleyen Meryem Balcı, “İYTE Ar-Ge projelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İYTE, bu projeleri, bilimin sınırlarını zorlayan ve geleceğe ışık tutan çalışmaları bünyesindeki akademisyenler ve öğrencileriyle sürdürüyor. Bu başarılar, İYTE'nin Türkiye'nin en saygın araştırma üniversiteleri arasında yer almasını sağlıyor.