Bursa'da ormanlık alanda piknik yapmak yasak

Bursa'da 2024 yılı orman yangınlarıyla mücadelede görev alacak olan kurum ve kuruluşların temsilcileri, Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde bir araya geldi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında yapılan toplantıda, 23 maddeden oluşan karar açıklandı.

Bursa Valisi Demirtaş, "Sıcaklıkların artmasıyla kuruyan ot ve ağaçlar, orman yangınları açısından etkili olan birçok faktörü beraberinde getirecektir. Yaz aylarında Bursa'da meydana gelebilecek yangınlarla mücadelenin ortak çalışmalar ile kısa sürede ve felakete dönüşmeden sonuç alınacağına inanıyorum. Bu sebeple güvenlik güçleri, orman müdürlükleri ve yerel yönetimler tarafından alınacak tedbirlerin, yapılan planlamaların ve bu doğrultuda yapılacak çalışmaların koordineli bir biçimde yürütülmesi önemli" diye konuştu.

Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek ise, orman yangınları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Şimşek, Bursa ilinin orman yangınları açısından hassas alanlara sahip olduğunu ve Bölge Müdürlüğü olarak sezon öncesi hazırlıkların yapılarak tamamlandığını belirtti.

Alınan 23 maddelik karar 16 Mayıs 2024 tarihi itibariyle geçerli olurken, bazı maddeler şu şekilde sıralandı;

"Ormanlara 4 kilometre ve ormana yakın olan mahallelerde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Orman yangınlarına ilk müdahale ekipleri, 1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında önceden planlanan noktalarda hazır bekletilecek. Orman alanlar içerisinde ateşli veya ateşsiz her türlü piknik yapılması yasaklanırken, orman parkları, piknik ve mesire alanları, gerçek ve tüzel işletmelerdeki kır lokantalarında ise, gerekli izinlerin ardından piknik yapılmasına izin verilecek. Saat 21.00’den sonra hiçbir şekilde piknik yapılmasına izin verilmeyecek.”