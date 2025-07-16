DEM Parti, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek: Tarih ve saat verildi
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın saat 11.00’de Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Diyarbakır’ın önceki dönem Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret edecek.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın saat 11.00’de Edirne F Tipi Cezaevi’ni ziyaret ederek, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı ile görüşecek.
DEM Parti'den yapılan açıklama şöyle:
"Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yarın (17 Temmuz Perşembe) saat 11:00'de Edirne F Tipi Cezaevinde HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır önceki dönem Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret edecektir."