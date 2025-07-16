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DEM Parti, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek: Tarih ve saat verildi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın saat 11.00’de Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Diyarbakır’ın önceki dönem Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret edecek.

Haber Merkezi
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DEM Parti, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek: Tarih ve saat verildi
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın saat 11.00’de Edirne F Tipi Cezaevi’ni ziyaret ederek, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı ile görüşecek.

DEM Parti'den yapılan açıklama şöyle:

"Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yarın (17 Temmuz Perşembe) saat 11:00'de Edirne F Tipi Cezaevinde HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır önceki dönem Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret edecektir."

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