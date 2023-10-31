'Oyun alanımız daralıyor, iş dünyası olumsuz etkileniyor'

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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve yüksek istişare kurulu üyelerinin katılımı ile KAYSO meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, yakın coğrafyada yaşanan sıkıntıların Türkiye’yi ve iş insanlarını da olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, “Bu olumsuzluklar karşısında maalesef uluslararasındaki ekonomik oyun alanımız daralıyor ve mevcut pazarlarımızda uzak doğu etkisi hissediliyor. Ayrıca yurtiçinde mücadele ettiğimiz yüksek enflasyon, yüksek faiz, kısıtlı finansman ve artan maliyetler şirketlerimizi ve iş dünyamızı olumsuz etkiliyor” dedi. Türkiye’nin oluşabilecek risklere karşı iş dünyasının sürdürülebilirliğini sağlamak, istihdam, üretim ve ihracatın artması için ivedilikle önlem alınması gerektiğini ifade eden Özkaya, firmaların üzerindeki gereksiz yüklerin de yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Özkaya, İhracatçıların rekabet gücünün artırılması adına yurtdışından getirdikleri bedellerin, güncel kurun üzerinde bir seviye ile desteklenmesi, Merkez Bankası tarafından başlatılan parasal sadeleştirme politikalarına devam edilmesi ve menkul kıymet tesis oranlarının minimuma indirilmesi gerektiğini belirterek, kayıt dışı ile mücadele anlamında ticari kredi kartı taksit sayısının kısıtlanmaması gerektiğini de kaydetti.

“Enflasyonun tek haneye inmesi için alınan önlemleri destekliyoruz”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise konuşmasına Dünya Odalar Federasyonu’nun başkanlığına seçilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu tebrik ederek başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın başlattığı indirim kampanyasının, enflasyonla mücadele açısından yerinde bir çağrı olarak değerlendirdiklerini ifade eden Büyüksimitci, “Makroekonomik istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye inmesi için alınan önlemleri destekliyoruz. Bu mücadeleye üreticiden tedarik zincirlerindeki tüm halkalara, perakendecilerden tüketicilere kadar her kesimin elinden gelen azami desteği vermesi enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacaktır. Biz de Kayseri Sanayi Odası olarak bu çerçevede sanayicilerimizi imkânları ölçüsünde bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz” diye konuştu. Büyüksimitci, KAYSO tarafından çalışmaları yürütülen ve Kayseri'nin 4. OSB’si olarak kurulan Erciyes OSB'nin Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu hakkında da bilgiler verdi.