Pine Bay, 12 ülkeden 45 ressamı ağırladı

AYDIN / EKONOMİ

Mehmet Nuri Göçen Vakfı’nın, sanata ve sanatçıya desteğini yıllardır sürdürdüğünü ifade eden çalıştayın küratörlerinden Emel Germen Atalay, “Küratörlüğünü sanatçı dostlarım Elçin Ünal ve Umur Türker ile birlikte gerçekleştirmekten onur duyduğum ve bu çalıştay, Türkiye, ABD, Azerbaycan, Cezayir, Fransa, Hollanda, İran, Kanada, Mısır, Norveç, Polonya ve Tacikistan olmak üzere farklı ülkelerden tanınmış sanatçıları ve değerli akademisyenleri bir araya getirdi. Sanatsız kalan bir toplumun gelişmeyeceğini bilen Vakıf, sanata çok değerli destekler veriyor. Çalıştay katılımcılarının ortaya koydukları eserlerin yanı sıra sanatsal, kültürel ve duygusal diyalogları, sanatın iyileştirici gücünü bir kez daha pekiştirmiş oldu” dedi.

Mehmet Nuri Göçen Vakfı’nın sanata desteğini katlayarak sürdürme azminde olduğunu dile getiren Göçtur Yönetim Kurulu Başkanı Naile Göçen, “Göçtur Turizm kurucusu, babam merhum Mehmet Nuri Göçen’in hayat felsefesini ve anısını yaşatan vakfımız, toplum, bilim, spor, sanat, kültür ve eğitim gibi birçok alanda etkinlikler düzenlemek ve gençlerin eğitimlerine destek olmak amacını taşıyor. Vakfımız ayrıca, her yıl düzenlenen seramik ve resim çalıştaylarına ve gençlik koşularına ev sahipliği yapıyor. Otellerimizde yer alan vintage mağazalarında satılan eşyalar ve koşudan elde edilen gelirler, vakıf tarafından öğrenci burslarına kaynak olarak aktarılıyor. Bunun yanı sıra yıllar içerisinde çalıştaylarımıza katılan değerli sanatçıların bir kültür mirası oluşturan bine yakın sanat eseri, otellerimizde yaşam alanlarında sürekli olarak sergileniyor” şeklinde konuştu.

Resim Çalıştayı, Göçtur Turizm bünyesindeki Eski Tabakhaneler ve Pine Bay Hotels & Resorts ev sahipliğinde gerçekleşti.