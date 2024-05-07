Adıyaman’ı savunma sanayi üssü yapacak yatırımlar başladı

MEHMET NABİ BATUK / ADIYAMAN

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek 1 yıllık görev sürecinde yürüttükleri projeleri ve faaliyetleri anlattı.

İlk görev yılındaki en önemli gündemlerinin deprem sonrası kent ticaret hayatında oluşan komplikasyonların giderilmesi olduğunu kaydeden Mehmet Torunoğlu, yürütülen yeniden inşa çalışmalarında hızlı toparlanma için hizmet ve ham madde alımlarının şehir içinden yapılması noktasında güçlü lobi çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Adıyaman’ın süper teşvik bölgesi ilan edilmesi için girişimlere devam ettiklerini ifade eden Başkan Torunoğlu, “Enerji yatırımlarının artırılması, konut sayılarının yeniden değerlendirilmesi gibi birkaç noktada çözüm önerisi sunmaya devam ediyoruz. Savunma Sanayii yatırımının ilimizde yapılması yaptığımız çağrılar karşılığını buldu. Geçen hafta sonuca ulaştık. Atılan imzalarla birlikte hayata geçen stratejik iş birliği anlaşmasıyla Adıyaman, savunma sanayinin önemli bir üretim merkezi haline gelecek. Talebimizle birlikte başlangıçta Adıyaman’a 500 milyon TL’lik yatırım yapılacak. Artık bir savunma sanayi şehri olma yolunda bir adım atmış olduk. Eğer bu yatırımlarla alakalı bir fikri, projesi olan varsa hep beraber Ankara’nın kapısını aşındırmaya hazırız. Toplam 14 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Burada 200 tane Adıyamanlı personelimiz çalışacak” dedi.

Kuyulu OSB’nin imar planı çalışmaları devam ediyor

Bölgeye yeni sanayi alanları kazandırmak üzere girişimleri sürdürdüklerini kaydeden Mehmet Torunoğlu, “Kuyulu OSB 4 bin 300 dönümlük bir arazi üzerine kuruldu. Resmi yazıları bitti şu an zemin etüdü yapıldı ve sona erdi. Şu an imar planı düzenleniyor. İmar planı bittikten sonra altyapı ihalesine çıkılacak. Altyapı ihalesi yapılıp inşaat başladığı anda bizlerde Valimizin başkanlığında arsa tahsislerini önümüzdeki yıl başlamış olacağız” diye konuştu.

Kent iş dünyasının ulusal ve uluslararası destek programlarına erişimi güçlendi

Ulusal ve uluslararası destek programlarının bölgeye çekilmesi içinde yoğun gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Torunoğlu, şöyle devam etti: “Adıyaman’ın TKDK kapsamına alınması için 15 yıldır yaşadığımız sorunları çözdük. Şuanda IPARD çağrılarına başvurularımız devam ediyor. Öte yandan ‘Mesleki Eğitim ile Gençlerin İstihdamı’ Avrupa Birliği projemiz kabul edildi. 365 bin avronun tamamı hibe olarak geldi. Bu sayede 200 gencimizi sıfırdan alıp meslek sahibi yapıyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında depremden etkilenen küçük işletmelerin desteklenmesi hibe desteği süreci kapsamında toplam bütçesi 50 milyon TL, alt limit 35.000, üst limit 300.000 TL olan hibe desteğinin verilmesini sağladık. Bu destekten 841 civarında depremzede işletmemiz faydalandı.”