ESO Model Fabrika ile firmalar verimliliğini yüzde 200 artırdı

EKONOMİ / ESKİŞEHİR

ESO Model Fabrika projesinin ilk Öğren–Dönüş Pilot Uygulaması, farklı sektörlerden gelen 4 katılımcı firmayla tamamlandı.

Proje kapsamında firmalar 4 aylık süreçte, yüksek verimlilik oranlarını ve kazandıkları yalın üretim yetkinliklerini Eskişehirli firmalar ile paylaştı.

Projenin sonuç toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Pilot uygulama programına katılan 4 firmamız, yaklaşık 4 ay süren program boyunca yalın üretim ve kaynak verimliliği alanlarında yoğun bir eğitim danışmanlık sürecine dahil oldular. Bu kazanımları sanayicilerle paylaşmak, vermiş olduğumuz bu hizmeti gelecek tavsiyelerle ileriye taşımak ve sonuçları yaygınlaştırmak ESO olarak en temel vazifemiz” diye konuştu.

Toplantıda Öğren-Dönüş programı hakkında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, “Verimlilik bir ülkenin kalkınması adına oldukça önemlidir. İsrafın önlenmesi, zamanın doğru kullanılması ve verimliliğin artırılması adına büyük kazanımlar sağlayan bu programa katılan ESO üyesi 4 firma, edindikleri tecrübeleri paylaşarak daha sağlıklı değerlendirme yapılmasına katkı sunacaklar” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından programı başarıyla tamamlayan firma temsilcileri tarafından elde edilen kazanımlar anlatıldı. Program sonucuna göre, firmalarda yüzde 200’e varan üretkenlik artışları, fazla mesai ihtiyacında yüzde 99 azalma ve zamanında teslimat oranlarında yüzde 40 iyileşmeler görüldüğü ifade edildi. Ayrıca yüzde 50'ye varan makina ekipman verimliliği (OEE) artışı ile Model Değişim (setup) sürelerinde yüzde 90 azalma sağlanarak firmaların üretim alanlarından yüzde 40 tasarruf elde edildiğine dikkat çekildi.