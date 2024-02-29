'Piyasaya güvenilir ikinci el makineler sunuyoruz'

KONYA

"Satış kadar sonrasında da kaliteli hizmet sunmak, servis ekiplerimiz ile hızlı ve güvenilir hizmet sağlamak önceliğimizdir" diyen Meta CNC Genel Müdürü Ali Ümit, "Faaliyet alanımız yeni ve kullanılmış CNC takım tezgahlarında, sadece ithalat yapan değil, ihracat odaklı da olmak. Özellikle kullanılmış makine konusunda dünyanın birçok bölgesinde adından söz ettiren bir firma olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz" ifadesini kullandı.

“Türkiye'de kullanılmış makinelere ilgi artıyor"

Arz talep dengesindeki bozulmalara dikkat çeken Ali Ümit, "Makine üretim fabrikalarında azalan arz ve sanayinin hızlı büyümesi neticesinde ortaya çıkan yüksek talep, arz-talep dengesizliğine neden oluyor. Bu nedenden ötürü tüm dünyada kullanılmış makinelere olan ilgi hızla artıyor. Yeni maki- nelerdeki arz talep sıkıntısı, artan maliyetler ve yaşanan lojistik problemler, transit ticaret noktasında- ki Avrupa ve Asya'nın merkezinde bulunan ülkemiz için avantajlar oluşturmaktadır. Ortaya çıkan bu boşluk hem bize hem de sektördeki tüm firmalara avantajlı bir durum yaratıyor Biz Meta CNC olarak en kaliteli tezgah ve markaları müşterilerimizle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Üreticilerin mesafeli yaklaştığı ikinci el makinelerde yaşanan sorunlara karşı servis ekibimizle hızlı ve güvenilir hizmet sağlamaktayız. Yeni makinelere en büyük alternatif olarak tüm Türk sanayisine hizmet etmek için çalışma- ya devam edeceğiz" dedi.